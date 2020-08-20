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Черновцы – "красные", Львов – "оранжевый": в Украине опять поменяли зоны карантина

20 августа, 17:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Коронавирусное" деление в областях стали проводить в два раза чаще

В Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram.

Таким образом, в "красную" зону попали город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы (Ивано-Франковская область); Самбор во Львовской области; город Беляевка в Одесской; города Дубно и Острог, а также Костопольский, Радивиловский и Ровенский район (Ровенская область); Черновцы, Заставненский и Кицманский район (Черновицкая область).

Кроме того, в "оранжевую" зону попал ряд областных центров: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Харьков, Ужгород. Сюда же отнесли и Измаил, Моршин, Трускавец, Чортков, а также Киево-Святошинский район Киевской области.

"Желтые" меры ограничения будут действовать в Киеве, Луцке, Ровном, Житомире, Хмельницком, Одессе и Сумах.

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Более подробно с новым COVID-делением областей мы можете ознакомиться в таблице ниже:

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В Украине пересмотрят "красные" зоны карантина – Степанов

Фото: t.me/nemchinovoleh/

Фото: t.me/nemchinovoleh/

Решение вступает в силу с полуночи 24 августа.

Напомним, в предыдущий раз зоны карантина в Украине обновлялись 13 августа – тогда Киев оказался "желтым", а "красными" стали несколько населенных пунктов в пяти областях. При этом изначально планировалось, что деление зон будет пересматриваться раз в 14 дней.

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Кроме того, как мы уже писали, Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Раньше было четыре критерия, сейчас их три.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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