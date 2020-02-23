Черпал вдохновение в Крыму: в Украину не пустили писателя и журналиста из России

Пограничники в аэропорту "Киев" (в Жулянах) не пустили в Украину двух россиян и отправили на родину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, во время оформления рейса "Минск – Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но тот факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", – сообщили в ГПСУ.

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Также пограничники не пустили в Украину москвичку 1983 года рождения, которая прилетела тем же рейсом. Она ответственна за коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность в оккупированном Крыму.

"В своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не получилось попасть на лекции в Киев", – подчеркнули в ведомстве.

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В ГПСУ добавили, что обоим россиянам теперь запрещен въезд в Украину сроком на три года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск. Пограничники отмечают, что накануне в Жулянах завернули еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММщиков, блоггеров), которые хотели учить украинцев искусству массовых коммуникаций.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на границе задержали неадекватного "гражданина СССР". Мужчина вел антиукраинскую риторику и пропагандировал коммунизм. "Украина – это иностранная компания, а УССР – это государство", говорил он.

А в начале февраля пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину россиянку, которым она еще и пыталась дать взятку, лишь бы они ее пустили в нашу страну.

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