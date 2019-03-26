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Четкий план по месяцам: Порошенко заверил, что не даст остановить движение Украины в НАТО

Вчера, 23:37

Президент Украины рассказал, что есть четкий проевропейский план движения Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua
Четкий план по месяцам: Порошенко заверил, что не даст остановить движение Украины в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/625/a4d/5c9625a4d81ec.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/625/a4d/5c9625a4d81ec.jpeg Украина Президент Украины рассказал, что есть четкий проевропейский план движения Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше половины украинцев поддерживают движение в НАТО и более двух третей поддерживает вступление в ЕС. Об этом он сказал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

"Мы имеем четкий план, рассчитанный по месяцам. И остановить это движение вперед я не дам!", – подчеркнул украинский лидер.

Глава украинского государства отметил, что "оппоненты хотят стыдливо или через механизм референдума остановить наше движение в НАТО, или боятся поссориться с Путиным и не вспоминают об этом".

"Подчеркиваю, только украинский народ будет определять наше движение", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил о том, что на эти выборы президента приглашено наибольшее количество международных наблюдателей за всю историю Украины.

"Сегодня уже зарегистрировано и работает более 2 тысяч из них. Также за качеством проведения выборов наблюдает рекордное количество общественных организаций", – резюмировал президент.

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. 

Ранее  министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

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Тег выборы, НАТО, ЕС, Порошенко, выборы президента, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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