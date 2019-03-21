Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто

Сегодня, 04:30

Минфин предлагает вывезти этих транспортные средства из Украины или продать на запчасти

Евробляхи растаможили только 45% украинцев / Фото: Ивана Орищенко
Евробляхи растаможили только 45% украинцев / Фото: Ивана Орищенко.
Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/292/167/5c92921671b44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/292/167/5c92921671b44.jpg Украина Минфин предлагает вывезти этих транспортные средства из Украины или продать на запчасти

В Украине 263 648 автомобилей с иностранной регистрацией находятся с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита . Об этом Государственная фискальная служба сообщила в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как оказалось, по окончании действия льготного периода украинцы оформили всего 199 авто с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года по 25 ноября 2018-го (данные ГФС на 15 марта).

Владельцы этих транспортных средств уплатили 17 млн грн налогов и сборов.

В целом с 22 февраля по 14 марта включительно оформлено 5400 автомобилей, их владельцы перечислили в бюджет 429 млн грн, указала ГФС.

Как отметили фискалы, среди оформленных во время действия льготного периода авто на еврономерах большинство было старше 2010 года – 188 тыс. транспортных средств из 218 тыс. автомобилей.

За время действия льготной ставки акциза (с коэффициентом 0,5) – с 25 ноября по 22 февраля – украинцы растаможили 218 тыс. "евроблях" и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн .

По словам замминистра финансов Сергея Верланова, для владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые не растаможат их до 23 мая 2019 года, Минфин видит две опции: вывоз этих транспортных средств с территории Украины или продажа на запчасти.

С конца мая вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают штрафы и конфискацию транспортного средства.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь используют технический паспорт страны последней регистрации.

Кроме того, ГФС открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ГФС, растаможка, евробляхи, фискалы, растаможка авто

Вы сейчас просматриваете новость " Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине подсчитали "евробляхи", оформленные по льготным ставкам

25 февраля, 14:36

По предварительным оценкам ГФС, процесс льготного растаможивания полностью завершится до 28 февраля

Деньги "евробляхеров" пойдут на пенсии: Порошенко назвал сумму

25 февраля, 10:23

Президент подсчитал, сколько средств поступило за период льготной растаможки

Легализация автохлама: назван средний возраст растаможенных "евроблях"

22 февраля, 12:24

Экологи предупреждают об опасности из-за вредных выбросов и проблем с утилизацией

Последние часы для "евроблях": в Украине истекает льготная растаможка

22 февраля, 08:54

С завтрашнего дня владельцам авто на еврономерах придется платить полную сумму акциза

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Отец певицы Юлии Началовой назвал причину ее смерти

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Как бегать с большой грудью?

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Алле Пугачевой провели экстренную операцию