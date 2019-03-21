Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто

Минфин предлагает вывезти этих транспортные средства из Украины или продать на запчасти

Евробляхи растаможили только 45% украинцев / Фото: Ивана Орищенко.

Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/292/167/5c92921671b44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/292/167/5c92921671b44.jpg 2019-03-21T04:30:00+02:00 Украина Минфин предлагает вывезти этих транспортные средства из Украины или продать на запчасти

В Украине 263 648 автомобилей с иностранной регистрацией находятся с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита . Об этом Государственная фискальная служба сообщила в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как оказалось, по окончании действия льготного периода украинцы оформили всего 199 авто с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года по 25 ноября 2018-го (данные ГФС на 15 марта).

Владельцы этих транспортных средств уплатили 17 млн грн налогов и сборов.

В целом с 22 февраля по 14 марта включительно оформлено 5400 автомобилей, их владельцы перечислили в бюджет 429 млн грн, указала ГФС.

Как отметили фискалы, среди оформленных во время действия льготного периода авто на еврономерах большинство было старше 2010 года – 188 тыс. транспортных средств из 218 тыс. автомобилей.

За время действия льготной ставки акциза (с коэффициентом 0,5) – с 25 ноября по 22 февраля – украинцы растаможили 218 тыс. "евроблях" и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн .

По словам замминистра финансов Сергея Верланова, для владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые не растаможат их до 23 мая 2019 года, Минфин видит две опции: вывоз этих транспортных средств с территории Украины или продажа на запчасти.

С конца мая вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают штрафы и конфискацию транспортного средства.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь используют технический паспорт страны последней регистрации.

Кроме того, ГФС открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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