Четверть миллиона "евроблях": фискалы назвали число до сих пор нерастаможенных авто
Минфин предлагает вывезти этих транспортные средства из Украины или продать на запчасти
В Украине 263 648 автомобилей с иностранной регистрацией находятся с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита . Об этом Государственная фискальная служба сообщила в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Как оказалось, по окончании действия льготного периода украинцы оформили всего 199 авто с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года по 25 ноября 2018-го (данные ГФС на 15 марта).
Владельцы этих транспортных средств уплатили 17 млн грн налогов и сборов.
В целом с 22 февраля по 14 марта включительно оформлено 5400 автомобилей, их владельцы перечислили в бюджет 429 млн грн, указала ГФС.
Как отметили фискалы, среди оформленных во время действия льготного периода авто на еврономерах большинство было старше 2010 года – 188 тыс. транспортных средств из 218 тыс. автомобилей.
За время действия льготной ставки акциза (с коэффициентом 0,5) – с 25 ноября по 22 февраля – украинцы растаможили 218 тыс. "евроблях" и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн .
По словам замминистра финансов Сергея Верланова, для владельцев автомобилей с иностранными номерами, которые не растаможат их до 23 мая 2019 года, Минфин видит две опции: вывоз этих транспортных средств с территории Украины или продажа на запчасти.
С конца мая вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают штрафы и конфискацию транспортного средства.
Напомним, 13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь используют технический паспорт страны последней регистрации.
Кроме того, ГФС открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.
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