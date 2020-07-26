Заболевших COVID-19 может быть на четверть больше: Степанов назвал причину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что из-за ряда различных факторов до четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложный отрицательный результат.

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Такое заявление глава Минздрава сделал во время брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - сказал он.

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Напомним, ранее Степанов подчеркнул, что людям, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.

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Как известно, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировали 64 849 случаев заражения коронавирусом. За вчерашний день подтвердили 920 новых случаев болезни.

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