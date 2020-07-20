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Четвертая годовщина убийства Шеремета: Посольство США сделало заявление

20 июля, 10:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Дипломаты призывают обеспечить тщательное и достоверное расследование

В четвертую годовщину убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета Посольство США в Украине призвало украинские власти обеспечить тщательное расследование этого преступления. Об этом говорится в заявлении американских дипломатов в Twitter.

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"Мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, непредубежденного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и осуществил это убийство", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что работа независимых журналистов – это залог для успешной демократии.

"Мы чтим роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", – говорится в заявлении.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

В начале июля 2020 года Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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США убийство павел шеремет

Источник: Сегодня

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