Четыре с половиной миллиона украинцев выбрали семейных врачей

Сегодня, 14:48

Самыми активными оказались жители Винницкой, Харьковской и Полтавской областей


Четыре с половиной миллиона украинцев уже подписали декларации с семейными врачами. Это 10% населения страны, посчитали в Минздраве. Самыми активными оказались жители Винницкой, Харьковской и Полтавской областей. Первыми пошли выбирать себе доктора люди в возрасте от 40 до шестидесяти четырех лет.

Как известно, 2 апреля в Украине стартовала медреформа. Теперь с врачом нужно подписать декларацию, чтобы получать лечение бесплатно. Государство по этой декларации будет платить доктору за каждого пациента. Чтобы подписать договор с врачом нужно взять с собой к доктору документы и телефон.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что поменяется для врачей и пациентов в 2018 году. Так, в 2018 году украинцам нужно будет подписать декларации с терапевтом или семейным врачом. Родители детей дополнительно должны выбрать для своего ребенка педиатра. Эта декларация – соглашение о медицинском обслуживании, по которому врач теперь будет получать зарплату.

За одного пациента медик получит 370 гривень в год, с 2019 – 450 гривен. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше – 740 гривень. Доктор может подписать декларации максимум с 2000 пациентами. Однако эти деньги будет получать не доктор, а больница. Распределять деньги будет главврач

В условиях договора будут прописаны объем бесплатных медуслуг и лекарств, права и обязанности пациента и врача. При этом пациент может выбрать любого врача в любой больнице, независимо от прописки. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом.

Несколько ответов на ваши вопросы о подписании декларации с врачом.
видео, Минздрав, медреформа

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Источник:

"Сегодня"

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