Четырехлетний Кирилл впервые услышал маму

Родители мальчика надеются, что теперь он выучит много новых слов и заведет своих первых в жизни друзей

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает малышам с проблемами слуха. Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу" дети с глухотой или тугоухостью могут услышать голоса родных, пение птиц, музыку. Благодаря Фонду установлен 151 высокочувствительный слуховой аппарат.

Недавно участником проекта стал четырехлетний Кирилл Байгильдеев. Родители мальчика – Руслана и Сергей – переселенцы из Донецка. В 2017 году семья переехала в Бахмут. Здесь они воспитывать малыша без страха попасть под обстрел. Рождение сына было счастьем, хотя Кирюша появился на свет не полностью здоровым.

"Мы думали, что со всем справимся. Но в три года у сына начались проблемы со слухом, он не умел говорить. Лишь недавно я услышала от него первое слово – мама. Была счастлива", – говорит Руслана Байгильдеева.

Врачи сказали, что Кирилл никогда не нагонит сверстников в речевом развитии, если не будет хорошо слышать мир. Для этого ему нужно было установить высокочувствительный слуховой аппарат.

"У сына огромная тяга познавать мир и все знать, но плохой слух и то, что он не говорит, очень мешало ему общаться с другими детками и социально развиваться. Теперь, когда Ринат Ахметов помог Кирюше со слуховым аппаратом, у нас есть надежда, что совсем скоро наш мальчик выучит много новых слов и заведет своих первых в жизни друзей. Спасибо Фонду за это", – сказал Сергей Байгильдеев.

Помощь по проекту "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу" могут получить дети возрастом до пяти лет из социально незащищенных семей, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Подробную информацию о проекте можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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