Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины "погорел" на взятке

Сегодня, 09:43

Задержанный требовал вознаграждение за осуществление биологической мелиорации водоема

Фото: Pixabay
Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины "погорел" на взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg Украина Задержанный требовал вознаграждение за осуществление биологической мелиорации водоема

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в 8 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Только что прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)", – написала Сарган на своей странице в Facebook. 

Она отметила, что задержанный использовал свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме в 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема – Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

"Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, недавно во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.

Также мы писали о том, как во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, вознаграждение , водные ресурсы

Вы сейчас просматриваете новость " Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины "погорел" на взятке". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главного финансиста мэрии Львова подозревают в получении взяток: появились подробности

Вчера, 18:45

Чиновника подозревают в вымогательстве "отката" от победителя тендера

В Запорожье двое чиновников попались на получении взяток

Вчера, 16:24

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Стала известна причина развода Ани Лорак

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)