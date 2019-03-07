Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины "погорел" на взятке
Задержанный требовал вознаграждение за осуществление биологической мелиорации водоема
Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в 8 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Только что прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)", – написала Сарган на своей странице в Facebook.
Она отметила, что задержанный использовал свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме в 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема – Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.
"Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.
Напомним, недавно во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.
Также мы писали о том, как во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.
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