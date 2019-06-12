Чиновники СНБО прибыли на Донбасс: опубликовано видео

Данилюк со своими подчиненными заслушал доклад командующего ООС и отправились на позиции ВСУ

Скриншот.

После поездки президента Владимира Зеленского на передовую на Донбасс, зону боевых действий посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны во главе с главой ведомства Александром Данилюком. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Делегация СНБО заслушала доклад командующего ООС Александра Сырского о ситуации на фронте, после чего все отправились на передовые позиции украинской армии в районе населенного пункта Авдеевка.

Кроме того, чиновники побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на фронте, а также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь СНБО Александр Данилюк недавно говорил, что ближайшее заседание ведомства будет посвящено ситуации на Донбассе.

А тем временем, по данным штаба Объединенных сил, 11 июня, на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Враг бил из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но за такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

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