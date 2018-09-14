Чиновники завышали оценки ВНО за взятки – полиция

Разоблачена группа должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования, которые в течение 2008-2013 годов незаконно завышали результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) за деньги.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

Как отмечается, следствием установлено более 800 фактов незаконных изменений результатов оценки. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб госбюджету страны на сумму более 7 млн грн.

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Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах ВНО. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение. Такая фальсификация результатов ВНО позволила определенным лицам поступить в вузы и учиться в них именно за счет государства.

В состав преступной организации входили руководитель Украинского центра оценивания качества образования, два его заместителя и еще двое должностных лиц указанного учреждения.

Сейчас участникам группировки инкриминируют совершение правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), а также ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Преступную деятельность группировки разоблачили работники Главного следственного управления Нацполиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 году выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников.