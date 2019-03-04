Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн

Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, утверждают в САП

Фото "Укроборонпром".

Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e5d/75d/5c6e5d75d3843.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e5d/75d/5c6e5d75d3843.jpg 2019-03-04T18:21:00+02:00 Украина Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, утверждают в САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастного к организации преступной схемы растраты средств, причинившее государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

Также сообщено о подозрении еще четырем действующим и бывшим руководителям ГП "Спецтехноэкспорт".

Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленная растрата имущества, которые повлекли тяжкие последствия для государства.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ГА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП "Спецтехноэкспорт" с Министерством обороны Индии, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению посредника – компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов.

На счет иностранного агента течение в 2015 году было перечислено 2,2 млн долл.

"Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял. Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и безосновательного пересчета агенту средств за предоставленные услуги, государству в лице ГП "Завод 410 ГА" нанесен материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны в порядке, предусмотренном ст.208 УПК Украины.

В суд готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования "Укроборонпрома". По его словам, пока армия защищает страну от агрессора на фронте, своим долгом он считает защитить армию от коррупционеров.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

Сегодня стало известно, что Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который в журналистском расследовании подозревается в причастности к хищениям средств в оборонной сфере.

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