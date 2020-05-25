Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 21 тысячу

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Украину – инфекцию уже подтвердили у 21 245 человек. Об этом гласят данные Кабмина.

Только за прошлые сутки в стране заболели 259 человек. С начала эпидемии от инфекции скончались 623 украинца. Вылечить от инфекции удалось 7234 человека.

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Отметим, что настоящим эпицентром распространения инфекции в Украине стала Черновицкая область – тут опасный вирус уже подхватили 3083 человека.

Напомним, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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