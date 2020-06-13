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Число заразившихся коронавирусом в Украине превысило 30 тысяч

13 июня, 09:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

За прошедшие сутки в Украине подтверждено рекордное число новых случаев заражения

В Украине за прошлые сутки, 12 июня, зафиксировали 753 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по количеству зараженных за сутки. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 30 506 человек. Об этом сообщили в СНБО Украины.

Инфекция уже унесла жизни 880 украинцев (10 за последние сутки). Еще 13 976 зараженных удалось вылечить (409 за последние сутки).

Напомним, 12 июня стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская заражена коронавирусом, однако заболевание у нее протекает бессимптомно и чувствует она себя хорошо.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе знания, какие ограничения работают, а какие – нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Также ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост количества выявленных в стране случаев заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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