Чому варто вступати до університету США

Близько 4000 американських коледжів і університетів випускають дипломованих спеціалістів, серед яких немало іноземців. Отримати диплом в США – означає мати гарні перспективи як в себе на батьківщині, так і в іншій країні. Чим же особлива така освіта, які її стандарти і умови оцінювання?

Типи американських коледжів

Не обов’язково вступати до дорогого університету, щоб отримати пристойну освіту. Можна обрати і коледж, для цього варто знати їхні відмінності. Існує два типи: громадський дворічний коледж і чотирирічний коледж (гуманітарні мистецтва). Перші більше стосуються технічних напрямків, фінансуються державою і є часто підготовкою вступу до чотирирічного закладу. В ньому можна стати доцентом мистецтв чи доцентом наук. Другий тип коледжу може бути й частиною університетської програми.

Навчальний семестр, система оцінювання

Два семестри, яки складаються із 14 тижнів – це і є навчальний рік в університеті й коледжі. В деяких закладах є три сесії: восени, навесні й влітку. У випадку пропуску чи провалу предметів курсу, їх можна наздогнати під час літньої школи. Для отримання бакалаврського ступеня необхідно провчитися чотири роки, це близько 120 кредитів (40 курсів по 3 години). Студенти, які склали іспити, отримують рівень GPA із зазначеними оцінками: Summa cum Laude (відмінно), Magna cum Laude (дуже добре) та Cum Laude (добре).

Оплата, стипендії та гранти

Навчання в державних ВНЗ коштує менше, ніж у приватних. Водночас в кожному університеті чи коледжі діють власні "розцінки". Для того, аби краще орієнтуватися в розцінках, треба знати, що:

резиденти штату платять значно менше, ніж нерезиденти;

іноземцям навчання вартує дорожче, ніж громадянам США;

є варіанти, як іноземцям знизити ціну за освіту.

Отже американцям в цьому випадку пощастило значно більше. Однак у тих же українців є вихід із ситуації. Наприклад, отримати право навчатися за статусом резидента. Це можливо після закінчення середньої школи в США, можна навіть пройти програму випускного іспиту. Після нього треба складати іспит SAT. В деяких випадках, наприклад, під час карантину, цей іспит можна скласти онлайн. Те саме стосується вступу до вишів. Треба не забути про гарний мотиваційний лист, із цим швидко і якісно допоможе сервіс paramountessays.com.

Середня вартість навчання для мешканців штату – 10 000 доларів, для інших – удвічі більше. В приватних коледжах вона ще вища, однак умови вступу стали лояльнішими. Додатково слід мати 1 000 доларів на оплату житла, оздоровчого центру, паркування.

Частково покрити всі ці витрати допоможе стипендія або грант. Їх видають або самі ВНЗ, або спеціальні організації. Для подання такої заяви треба мати значні підстави: видатні результати навчання, фінансову скруту і таке інше. За детальними умовами краще звернутися до свого консульства чи конкретних навчальних закладів. Стосовно паралельної з навчанням роботи, то це можливо з 2-3 курсу.

Що треба для вступу?

Необхідно скласти список ВНЗ, куди планується вступ, і прочитати всі їхні вимоги. Затим відсіяти дорогі варіанти, лишити лише "життєздатні". Робити це слід ще в класі 9-10 або вже на перших курсах університету. В першому випадку вибір вишів буде більшим, однак в другому можна перевестися одразу в США на перший курс. В будь-якому випадку знадобиться сертифікат на рівень англійської. Це IELTS або TOEFL. Паралельно із заочними програмами слід розглядати і дистанційні. Як показує карантин, краще бути готовим до зміни формату навчання і роботи.

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