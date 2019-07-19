ЧП на Дону: запойный украинский моряк выпрыгнул за борт вместе с вещами

Мужчину чудом удалось спасти береговой охране, моряк в момент спасения находился в неадекватном состоянии

Кок. Фото: seafarersjournal.com.

Член экипажа сухогруза под флагом Молдовы во время рейса внезапно выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега, передает seafarersjournal.

Беглецом оказался кок судна – 38-летний гражданин Украины. ЧП произошло, когда плавсредство проходило реку Дон.

Мужчину чудом удалось спасти береговой охране. Моряк в момент спасения находился в неадекватном состоянии.

Сотрудники полиции Ростовской области задержали беглеца. В ближайшее время моряка экстрадируют в Украину.

Капитан молдавского судна заявил, что кок ранее находился в "пятидневном запое".

Во время выполнения работ на борту плавсредства произошел несчастный случай, в результате которого двое моряков погибли и двое были ранены. Среди погибших – гражданин Украины и Хорватии, а травмированные – хорватские моряки, сообщает seafarersjournal.

Трагедия произошла 17 июля. Судно на тот момент находилось в Южной Атлантике. Ближайшим портом для него был бразильский – порт Тубарао, куда оно и взяло курс. Только утром 18 июля вертолет Военно-морских сил Бразилии или SAR с парамедиками достиг сухогруза и принял на борт двух раненых моряков. Ранее это не смогли сделать из-за плохих погодных условия в районе местонахождения судна AP DUBRAVA.

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