Чрезвычайные ситуации: что делать в случае смерти родных за границей

В большинстве случаев доставкой тела в Украину занимаются похоронные агентства

Вы, наверное, помните случай, который громко обсуждали на прошлой неделе. Неподалеку польского городка Вонгровец нашли украинца. Владелица фирмы вывезла в лес 36-летнего работника, когда ему стало плохо. Работодательницу будут судить, Василия Чернея – уже похоронили.

Чтобы доставить тело домой, семья Василия неделю искала 2000 евро и прошла семь кругов ада формальностей. О несчастных случаях и, не дай Бог, смерти за рубежом, конечно, никто из нас не задумывается, упаковывая чемоданы на заработки или отдых.

Варшава, Польша. Опломбированный гроб и катафалк. Директор похоронного агентства Олег Милинский готовит документы на отправку украинского заробитчанина домой.

"Это молодой человек. Не знаем по каким причинам, что произошло, он на собственном автомобиле выехал на встречную полосу и от удара с грузовиком погиб. Мужчина из Волынской области. Все документы готовы, как видим, гроб уже опломбирован. Семья ждет дома", – рассказывает он.

Ивано-Франковская область, Украина. Опломбированный закрытый гроб и горе родных и близких. Здесь хоронят Василия Чернея. Его привезли из Польши, где он был на заработках. Черная ирония судьбы: работал на производстве гробов. 36-летнему мужчине стало плохо, а его работодательница вместо того, чтобы вызвать медицинскую помощь, вывезла работника в лес.

Там он и умер. Нашли его местные лесничие.

Опять Варшава. Олег Милинский ведет очередь переговоры. Появился еще один покойник. Директор показывает список.

"На сегодняшний день только в нашей компании почти 20 активных кейсов, мы так называем случаи, которые идут к завершению, или кто-то умер только и мы начинаем работать, или собственно автомобиль с телом движется домой и дело еще не закончено", – говорит он.

Все записи здесь – это граждане Украины, которые выехали за границу на заработки, или в поисках лучшей жизни.

"В основном это Польша. Здесь у нас есть Барселона, Дюссельдорф, Германия. Франция", – говорит он.

Что поделаешь – человек смертен. Но хуже всего, как писал известный классик, иногда человек внезапно смертен.

"Если это февраль-март, как бы это не звучало страшно, это самоубийства. Почему-то конец зимы, серая погода подталкивает к таким вещам. Если это июнь-май, то на воде. Случаи на воде. Очень много. Если это периоды отпусков июль-август-сентябрь – к сожалению это ДТП", – рассказывает директор похоронного агентства.

Родственники и близкие Василия до сих пор точно не знают причины его внезапной смерти.

По данным Министерства иностранных дел, в прошлом году за пределами страны умерли более двух тысяч шестисот наших граждан. Уместен вопрос: что делать тем, чей близкий человек уехал и умер. Прежде всего нужно звонить в украинское консульство.

"Мы устанавливаем контакт с моргом. Во-вторых, в случае такой необходимости, оказываем содействие в поиске похоронного агентства, которое возьмется за это дело", – говорит консул Украины в США.

В большинстве случаев доставкой тела в Украину занимаются именно похоронные агентства. Родным тело могут не отдать. Такие правила есть, как в Соединенных штатах, так и в европейских странах.

"Бывает, что можно отдать, но опять же мы возвращаемся к сложной процедуре. То есть это, в первую очередь, подготовка тела к отправке, во вторую очередь – это специфический гроб, гроб из цинка, запаянный герметично, но родственники при всем уважении не всегда смогут это сделать", – говорит консул Украины в США.

"Такой гроб с виду как обычный, но в середине еще один гроб – цинковый, который при укладке туда тела, герметично закрывается. Это означает – что он должен быть запаян", – говорит Олег Милинський, директор похоронного агентства.

Самая распространенная ошибка родных, когда они сами едут за границу забирать родственника.

"У нас два-три раза в месяц бывает такое, что семья звонит, что вот мы приехали своим автобусом, своим каким-то микроавтобусом, с гробом из Украины и нам не отдают тело, помогите", – делится эксперт.

Для того, чтобы оформить все разрешения на вывоз тела, может пройти около недели. Иногда даже больше. Родным покойника придется где-то жить, что-то пить и есть.

Ехать забирать гроб собственным транспортом также не стоит, потому, что например, в странах ЕС это должен делать специализированный катафалк.

"Все специальное, то есть любой вид транспорта, который перевозит еду, животных или умерших - все должно быть специальным. Родственники два раза просто заплатят. Если транспорт свой личный, то потеряют только время, но если они наймут какого-то соседа, который тоже скажет чтобы дали денег", – объясняет эксперт.

Вывозить тело можно только в специализированном цинковом гробу. И это контролирует санэпидемслужба.

Родственники могут похоронить покойника и в той стране, в которой человек умер, однако за это придется заплатить не малые деньги. Например, в Варшаве место на кладбище будет стоить 500 евро. В общем захоронение обойдется до 2 тысяч евро. Если говорить о таких странах, как Германия, Италия, Испания, то там захоронение будет стоить вообще до 8000 евро.

Перевозкой тела Василия Чернея также занималось похоронное агентство. Вся процедура обошлась семье в 40 000 гривен.

Цены зависят от страны.

"Из таких стран, как страны Прибалтики – Литва, Латвия, Эстония, из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии перевозка тела – все вместе, с гробом, документами обойдется в полторы тысячи евро", – говорит эксперт.

В странах западной и северной Европы – обойдется в 3-5 тысяч евро.

Однако эти расходы может покрыть страховая компания.

Граждане Украины, которые планируют ехать за границу на работу или в целях туризма должны помнить о надежном страховом полисе, в случае смерти именно страховая компания выделит средства для транспортировки тела на родину.

Однако, стоит внимательно читать условия договора. Страховщики могут вписать норму, что активный отдых, опасная работа или управление автомобилем – это не страховой случай.

Кремация и прах – самый дешевый вид перевозки. Цена более чем вдвое ниже. Граждане Украины обычно все же хотят похоронить родственника по православному обряду – в гробу.

Если в течение определенного времени родственники тело не забирают, то покойника хоронят местные власти. В Соединенных штатах отправляют на кремацию.

"Некоторое время тело лежит в морге, если родственники не объявились. В зависимости от штата, тело подлежит кремации. И кремированный прах до года сохраняется в морге, пока никто не объявится. Но если никто не обратится, то прах развеивают над океаном", – говорит консул.

Василия Чернея едва не похоронили в Польше.

Проблема в том, что за рубежом местная власть не всегда предупреждает украинское консульство о смерти украинского гражданина.

Поэтому с близкими, которые находятся за рубежом, следует постоянно поддерживать связь.

Пожалуй, стоит еще раз напомнить, что обычная страховка для выезда за границу обезопасила бы от большинства неприятностей. Цена вопроса – несколько сотен гривен. И – поможет государство, если трагедия произошла из-за стихийного бедствия или масштабной катастрофы. Тогда на помощь должно прийти украинское посольство.

Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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