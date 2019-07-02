Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Чрезвычайные ситуации: что делать в случае смерти родных за границей

2 июля, 09:52

В большинстве случаев доставкой тела в Украину занимаются похоронные агентства

Вы, наверное, помните случай, который громко обсуждали на прошлой неделе. Неподалеку польского городка Вонгровец нашли украинца. Владелица фирмы вывезла в лес 36-летнего работника, когда ему стало плохо. Работодательницу будут судить, Василия Чернея – уже похоронили.

Чтобы доставить тело домой, семья Василия неделю искала 2000 евро и прошла семь кругов ада формальностей. О несчастных случаях и, не дай Бог, смерти за рубежом, конечно, никто из нас не задумывается, упаковывая чемоданы на заработки или отдых.

Варшава, Польша. Опломбированный гроб и катафалк. Директор похоронного агентства Олег Милинский готовит документы на отправку украинского заробитчанина домой.

"Это молодой человек. Не знаем по каким причинам, что произошло, он на собственном автомобиле выехал на встречную полосу и от удара с грузовиком погиб. Мужчина из Волынской области. Все документы готовы, как видим, гроб уже опломбирован. Семья ждет дома", – рассказывает он.

Ивано-Франковская область, Украина. Опломбированный закрытый гроб и горе родных и близких. Здесь хоронят Василия Чернея. Его привезли из Польши, где он был на заработках. Черная ирония судьбы: работал на производстве гробов. 36-летнему мужчине стало плохо, а его работодательница вместо того, чтобы вызвать медицинскую помощь, вывезла работника в лес.

Там он и умер. Нашли его местные лесничие.

Опять Варшава. Олег Милинский ведет очередь переговоры. Появился еще один покойник. Директор показывает список.

"На сегодняшний день только в нашей компании почти 20 активных кейсов, мы так называем случаи, которые идут к завершению, или кто-то умер только и мы начинаем работать, или собственно автомобиль с телом движется домой и дело еще не закончено", – говорит он.

Все записи здесь – это граждане Украины, которые выехали за границу на заработки, или в поисках лучшей жизни.

"В основном это Польша. Здесь у нас есть Барселона, Дюссельдорф, Германия. Франция", – говорит он.

Что поделаешь – человек смертен. Но хуже всего, как писал известный классик, иногда человек внезапно смертен.

"Если это февраль-март, как бы это не звучало страшно, это самоубийства. Почему-то конец зимы, серая погода подталкивает к таким вещам. Если это июнь-май, то на воде. Случаи на воде. Очень много. Если это периоды отпусков июль-август-сентябрь – к сожалению это ДТП", – рассказывает директор похоронного агентства.

Родственники и близкие Василия до сих пор точно не знают причины его внезапной смерти.

По данным Министерства иностранных дел, в прошлом году за пределами страны умерли более двух тысяч шестисот наших граждан. Уместен вопрос: что делать тем, чей близкий человек уехал и умер. Прежде всего нужно звонить в украинское консульство.

"Мы устанавливаем контакт с моргом. Во-вторых, в случае такой необходимости, оказываем содействие в поиске похоронного агентства, которое возьмется за это дело", – говорит консул Украины в США.

В большинстве случаев доставкой тела в Украину занимаются именно похоронные агентства. Родным тело могут не отдать. Такие правила есть, как в Соединенных штатах, так и в европейских странах.

"Бывает, что можно отдать, но опять же мы возвращаемся к сложной процедуре. То есть это, в первую очередь, подготовка тела к отправке, во вторую очередь – это специфический гроб, гроб из цинка, запаянный герметично, но родственники при всем уважении не всегда смогут это сделать", – говорит консул Украины в США.

"Такой гроб с виду как обычный, но в середине еще один гроб – цинковый, который при укладке туда тела, герметично закрывается. Это означает – что он должен быть запаян", – говорит Олег Милинський, директор похоронного агентства.

Самая распространенная ошибка родных, когда они сами едут за границу забирать родственника.

"У нас два-три раза в месяц бывает такое, что семья звонит, что вот мы приехали своим автобусом, своим каким-то микроавтобусом, с гробом из Украины и нам не отдают тело, помогите", – делится эксперт.

Для того, чтобы оформить все разрешения на вывоз тела, может пройти около недели. Иногда даже больше. Родным покойника придется где-то жить, что-то пить и есть.

Ехать забирать гроб собственным транспортом также не стоит, потому, что например, в странах ЕС это должен делать специализированный катафалк.

"Все специальное, то есть любой вид транспорта, который перевозит еду, животных или умерших - все должно быть специальным. Родственники два раза просто заплатят. Если транспорт свой личный, то потеряют только время, но если они наймут какого-то соседа, который тоже скажет чтобы дали денег", – объясняет эксперт.

Вывозить тело можно только в специализированном цинковом гробу. И это контролирует санэпидемслужба.

Родственники могут похоронить покойника и в той стране, в которой человек умер, однако за это придется заплатить не малые деньги. Например, в Варшаве место на кладбище будет стоить 500 евро. В общем захоронение обойдется до 2 тысяч евро. Если говорить о таких странах, как Германия, Италия, Испания, то там захоронение будет стоить вообще до 8000 евро.

Перевозкой тела Василия Чернея также занималось похоронное агентство. Вся процедура обошлась семье в 40 000 гривен.

 Цены зависят от страны.

"Из таких стран, как страны Прибалтики – Литва, Латвия, Эстония, из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии перевозка тела – все вместе, с гробом, документами обойдется в полторы тысячи евро", – говорит эксперт.

В странах западной и северной Европы – обойдется в 3-5 тысяч евро.

Однако эти расходы может покрыть страховая компания.

Граждане Украины, которые планируют ехать за границу на работу или в целях туризма должны помнить о надежном страховом полисе, в случае смерти именно страховая компания выделит средства для транспортировки тела на родину.

Однако, стоит внимательно читать условия договора. Страховщики могут вписать норму, что активный отдых, опасная работа или управление автомобилем – это не страховой случай.

Кремация и прах – самый дешевый вид перевозки. Цена более чем вдвое ниже. Граждане Украины обычно все же хотят похоронить родственника по православному обряду – в гробу.

Если в течение определенного времени родственники тело не забирают, то покойника хоронят местные власти. В Соединенных штатах отправляют на кремацию.

"Некоторое время тело лежит в морге, если родственники не объявились. В зависимости от штата, тело подлежит кремации. И кремированный прах до года сохраняется в морге, пока никто не объявится. Но если никто не обратится, то прах развеивают над океаном", – говорит консул.

Василия Чернея едва не похоронили в Польше.

Проблема в том, что за рубежом местная власть не всегда предупреждает украинское консульство о смерти украинского гражданина.

Поэтому с близкими, которые находятся за рубежом, следует постоянно поддерживать связь.

Пожалуй, стоит еще раз напомнить, что обычная страховка для выезда за границу обезопасила бы от большинства неприятностей. Цена вопроса – несколько сотен гривен. И – поможет государство, если трагедия произошла из-за стихийного бедствия или масштабной катастрофы. Тогда на помощь должно прийти украинское посольство.

Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Польша, заробитчане, украинцы, смерть, украинцы за границей, украинцы в Польше

Вы сейчас просматриваете новость " Чрезвычайные ситуации: что делать в случае смерти родных за границей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наши в Израиле: работа и уроки, которым стоит поучиться

25 июня, 08:13

Начальница бросила умирать в лесу: в Польше погиб украинец-заробитчанин

24 июня, 12:23

На работе у Василия Чернея случился припадок, но поскольку он работал нелегально, его начальница не вызвала "скорую"

Ехали работать, а попали в бордель: в Испании спасли секс-рабынь из Украины

18 июня, 15:23

Женщин привлекло выгодное предложение работы в испанских отелях

Заробитчанам хотят облегчить жизнь: в Раде решили "прижать" посредников

16 мая, 07:27

Парламент собирается поменять условия работы агентствам по трудоустройству за границу. За их услуги не надо будет платить

Иностранная пенсия и зачет стажа: на что могут рассчитывать заробитчане

15 мая, 07:51

Украина имеет соглашения более чем с 20 государствами, по которым украинцы могут рассчитывать на иностранные выплаты

Действительно ли из Украины едут на заработки больше, чем из других стран: сравниваем денежные переводы

14 мая, 07:52

Всемирный банк утверждает, что во всех развивающихся странах приток денег от трудовых мигрантов намного больше, чем от прямых инвестиций

Как на самом деле ушел из жизни нардеп Тымчук

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Как понять, что в организме не хватает магния

Что лечит калина в организме человека

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Чем известен новый менеджер Facebook по Украине

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь