Что будет после отхода ВСУ из Золотого: эксперт разъяснил ситуацию

/ Фото: AFP

Реклама

Разведение войск в Золотом предполагает отход Вооруженных сил, но на данном участке останутся правоохранительные органы для поддержания правопорядка, и будет осуществляться поддержка населения. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачов.

По его словам, чем больше украинская сторона готовила участки к разведению войск, тем больше и лучше стало обеспечение и гарантирование социальной помощи гражданскому населению. Он отметил, что в целом гражданское население поддерживает мирные инициативы и готово к разведению войск.

"Подчеркиваю, что само Золотое-4 не попадает и не входит в участок разведения. Золотое-4 остается на подконтрольной нам территории. Частично несколько домов села Катериновка попадают. Но отходят только ВСУ. Там остаются правоохранительные органы, органы госвласти и самоуправления. ВГА (военно-гражданская администрация – ред.) в Золотом будет продолжать осуществлять социальную защиту, поддержку инфраструктуры, обеспечение продуктами питания и медпомощи, продолжать подготовку к отопительному сезону. Порядок будет осуществляться подразделениями Нацполиции Украины. Для координации отмеченной деятельности вблизи участка разведения будет развернута деятельность групп гражданско-военного сотрудничества совместно с Обществом Красного Креста Украины", – сказал Алексей Ноздрачов.

Читайте подробней о ситуации с разведением сил в материале сайта "Сегодня": Отвод сил на Донбассе: путь к миру или сдача украинских территорий.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама