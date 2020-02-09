Что будет с украинцем, заразившимся китайским коронавирусом: в Минздраве рассказали

Сейчас украинец снят с лайнера и перевезен в японскую больницу столичного региона

Фото из открытых источников

Украинца, у которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет минимум 14 дней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона.

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"Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья", - добавили в министерстве.

В Минздраве также отметили, что дата возвращения украинцев, которые находятся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. Однако по возвращении "за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение".

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля, среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии – 28 человек, США – 14, Австралии – 7, Канады – 7, Гонконга – 3, Китая – 2, Новой Зеландии – 1, Филиппин – 5, Аргентины – 1, Великобритании – 1 и Украины – 1.

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Напомним, 9 февраля, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что на лайнере выявлены новые больные, общее количество которых уже достигло 70 человек. Среди инфицированных, в частности, гражданин Украины. Позже в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили эту информацию.

Ранее стало известно, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы сначала показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии.

Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров. Судно определили на карантин как минимум на две недели.

В Китае количество инфицированных достигло 37,1 тысячи человек, число летальных случаев возросло до 811.

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