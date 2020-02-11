Что будет с "ВКонтакте" и "Яндексом": министр дал однозначный ответ

Уже три года украинцам закрыт доступ к российским соцсетям, хотя его и не сложно обойти

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Украинцы уже теряют интерес к российским соцсетям после их запрета, а власти намерены в этом году продлить санкции против российских интернет-ресурсов.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

На вопрос, будет ли руководством Минкульта инициировать возобновление доступа к российским соцсетям, он однозначно ответил: "Конечно, нет".

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Отметим, что весной заканчивается срок запрета в Украине на соцсети и медиаресурсы РФ.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно", – сказал Бородянский.

Как сообщали новости "Сегодня", санкции в отношении российских сайтов были введены в мае 2017 года сроком на три года. То есть, если ограничения не продлят, срок их действия завершится в мае 2020 года. В санкционный список попали, в частности, разработчики антивирусов Kaspersky Lab, Dr. Web, создатели программного обеспечения ABBYY и 1С. Также Совет нацбезопасности и обороны ввел запрет на ресурсы Mail.ru и "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". В итоге соцсеть "ВКонтакте" закрыла офис в Киеве.

Летом 2019 года в Украине начали ходить разговоры о возможной отмене санкций против российских медиа и интернет-ресурсов, на что последовала реакция СНБО. В ведомстве отметили, что необходимо тщательно соблюдать санкции против российских ресурсов, а также проводить мониторинг эффективности таких ограничений.

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