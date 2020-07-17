Что делать, если абитуриента призвали в армию: ответ министра обороны

Таран рассказал, кому положена отсрочка, и куда обращаться в случае возникновения проблем

Из-за пандемии COVID-19 и карантина весенний призыв 2020 года проходит в беспрецедентных условиях. Призыв будет продолжаться до 31 июля. Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Андрей Таран.

"Министерство обороны совместно с министерством образования через СМИ предоставили исчерпывающие разъяснения относительно порядка призыва на срочную службу", – сказал он.

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По словам министра, полностью урегулирован вопрос относительно, молодых людей, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и заявили о желании учиться по программе "магистр".

Все желающие продолжить обучение по программе "магистр" для получения отсрочки должны подать в военкоматы соответствующие документы из учебных заведений.

Выпускники школ могут беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования.

"Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", – добавил Таран.

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В случае возникновения проблем министр призывает обращаться на горячую линию Минобороны.

"Телефоны есть на сайте Министерства обороны. Каждый случай нарушения прав получателей образования тщательно рассматривается и виновные будут привлечены к ответственности", – добавил он.

Также Таран напомнил, что организацией и подготовкой призыва занимаются городские и районные государственные администрации.

"Что касается военкоматов или территориальных центров комплектации и соцподдерки, мы делаем все возможное. Но соответствующие разъяснения уже были отправлены госадминистрациям. Если возникает такая ситуация, будем ее решать в любом случае, дети имеют право на дальнейшее обучение, на получение соответствующей отсрочки", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки просит Министерство обороны внести изменения в весенний призыв из-за того, что выпускников массово забирают в армию.

Напомним, во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:

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