Что делать, если кто-то провалился под лед: эксперты напоминают об опасности

Четыре человека провалились под лед во Львовской области. Трех успели спасти местные жители, один погиб от переохлаждения. Как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому?
Зимой под лед проваливаются сотни людей. Большинство из них погибают, потому что не могут выбраться самостоятельно. Сегодня выясним, как правильно действовать, если вы увидели человека в ледяной воде.
Оказаться в ледяной воде можно за мгновение, говорит спасатель Игорь Рыбец, ведущий инспектор Вышгородского районного отдела ДСНС:
"Это или алкогольное опьянение или тонкий лед. Также основными опасностями, которые возникают во время того, когда человек проваливается под лед и приводит к гибели, это хождение в одиночку".
Как действовать, чтобы спасти человека но и самому не провалиться?
"Ложимся на лед, ползком подползаем к тому месту, где находится человек, и подаем палку. Не нужно подходить очень близко друг к другу – вы можете провалиться", – говорит эксперт.
Обморожения конечностей – главная опасность вынужденного купания в ледяной воде, отмечает врач Максим Загорский:
"Общее переохлаждение приводит к нарушениям обмена веществ, нарушению кровообращения. Приводит к остановке кровообращения и к смерти".
Согревать пострадавшего тоже надо правильно.
"Занести человека в теплое помещение, в помещение комнатной температуры, снять одежду которая мокрая. Восстанавливаться температура должна медленно. Поэтому лучше накрыть теплым одеялом, дать теплое белье, если человек в сознании и может глотать ,то дать теплую жидкость", – отмечает врач.
Ранее в Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове. Двое мужчин и женщина в Житомирской области оказались в ловушке. Сломанный лед отрезал им путь к земле. А были они в 70 метрах от берега. Спасатели на лодке прорубили тонкий лед, и добрались до бедолаг. С ними провели беседу о безопасности.
Также мы писали о том, как в Павлограде рыбак едва не утонул в реке. От гибели мужчину спасли случайные прохожие и оперативность сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – экстремала вытащили из ледяной воды.
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