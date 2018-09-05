Что делать, если Момо оказалось в смартфоне ребенка – советы юриста

Интерактивная игра "Момо" может стать аналогом известного "Синего кита"и уже набирает популярность в сети. Через образ жуткого бюста женщины с куриными лапами "Момо" анонимные кураторы сначала присылают своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства. Такой случай зафиксирован в Аргентине, где полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Позже игра появилась на территории США, Германии, Франции, России. Сейчас игра добралась и до Украины. Кроме того, во время игры злоумышленники получают доступ к личным данным игрока.

Как себя правильно вести родителям, обнаружившим в смартфоне своего чада этого монстра, сайту "Сегодня" рассказал старший партнер АБ "Дроздова и партнеры" адвокат Михаил Гончаров.

"С правовой точки зрения рассылка опасного для жизни подростка спама, подпадает под действие статьи 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Причем совершение этого преступления в отношении несовершеннолетнего является отягчающим обстоятельством и карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет", – заметил Михаил Гончаров.

По мнению Гончарова, четыре простых шага могут не только спасти жизнь ребенку, но и упредить совершение противоправных действий в отношении других.

Итак, родителям, обнаружившим "Момо", "Синего кита" или любую другую опасную игру, необходимо:

1. Сохранить или, например, сделать скриншоты или сфотографировать переписку, которая велась неизвестными с ребенком. Также важно зафиксировать любую информацию по данному поводу: кроме текста сообщений, важно записать даты соединений, номера телефонов, наименования и картинки с фото абонентов, пусть даже вымышленные, которые общались с ребенком.

2. Обратиться на прием к врачу-психиатру или психологу для фиксации происшедшего, а также с целью выявления возможных нарушений психики или отклонений после такого общения, постановки диагноза. У врача обязательно нужно получить справку о результатах визита.

3. Написать в территориальный отдел полиции заявление о совершении преступления. Согласно статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины в течение 24 часов следователь обязан внести информацию в Единый реестр досудебных расследований о таком факте и начать расследование.

4. Обратиться после начала расследования с заявлением к следователю о признании вас и ребенка потерпевшими. Это дает право самостоятельно или с привлечением адвоката как представителя потерпевшей стороны собирать доказательства, подавать ходатайства, делать заявления, подавать жалобы.

Такие действия инициируют расследование факта попытки доведения до самоубийства и поиск преступников для последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Для того, чтобы дети не играли, мало сказать, что это смертельная игра, потому что это только вызовет интерес, рассказал "Сегодня" психолог Максим Жидко.. У ребенка важно развивать навыки психологической гигиены и критического отношения к тому, что происходит. Это проблема не запретов, а того, насколько дети знают, что такое терроризм. Эту игру нужно интегрировать в общую картину мира подростка, чтобы он видел более глубокие системные связи, а не просто воспринимал ее как прикольную игру.