Что делать, если отказали в тестировании на коронавирус: в Минздраве объяснили

Украинцев призвали сообщать в Минздрав о случаях отказа в тестировании на коронавирус и в случае задержки выдачи результатов таких тестов. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине тестируют все случаи, если у человека есть соответствующие симптомы.

"Если кому-то из граждан Украины безосновательно будет отказано в проведении тестирования, в Минздраве работает горячая лини: 8-800-505-201. Каждый звонок по отказу в тестировании рассматривается в оперативном порядке. За прошлые сутки мы рассмотрели 11 таких обращений, на день раньше – таких обращений было 42. Каждое обращение проработано непосредственно с человеком, который звонит, с учреждением, которое отказало в тестировании, с директором департамента здравоохранения соответствующей области. По каждому из звонков приняты соответствующие решения, чтобы отказа от тестирования не было", – сказал Ляшко.

Кроме того, в случае, если человеку не дают результаты теста после забора образца спустя 3-4 дня, нужно также обращаться на вышеуказанную горячую линию Минздрава.

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"Каждый конкретный случай задержки выдачи результатов будет рассмотрен на национальном уровне с принятием определенных управленческих решений", – резюмировал замминистра.

Напомним, на днях в Минздраве рассказывали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус. Виктор Ляшко отметил, что Украина сейчас в день проводит 1,5 тысячи тестов методом ПЦР. Он рассказал об алгоритме действий медиков и пациентов.

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