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Что делать, если разбили градусник: советы экспертов

Сегодня, 15:00

Если термометр разбился дома, ситуация особенно угрожающая

Нельзя подметать ртуть веником. Фото: ekonyus.info
Нельзя подметать ртуть веником. Фото: ekonyus.info.
Что делать, если разбили градусник: советы экспертов https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dd6/9b2/5c3dd69b21f72.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dd6/9b2/5c3dd69b21f72.jpg Украина Если термометр разбился дома, ситуация особенно угрожающая

Большинство украинцев используют ртутный термометр для измерения температуры тела. Однако если его уронить, это может быть очень опасно.

Именно зимой, вместе с сезонным повышением уровня заболеваемости, растет количество разбитых градусников, рассказывают в Киевской службе спасения.

"Очень увеличилось количество выездов, конкретно мы выезжаем, как минимум, раз пять в день", – говорит Дмитрий Пихало, командир Киевской коммунальной аварийно-спасательной службы.

Врачи предупреждают, ртуть очень вредна для человеческого организма.

"Опасны для человека ее пары, проникающие через верхние дыхательные пути человека к мозгу. Вызывают очень тяжелое заболевание, связанное с поражением головного мозга", – говорит Сергей Тимошенко, заведующий отделом инфекционных заболеваний Киевского лабораторного центра МОЗ Украины.

Если термометр разбился дома, ситуация особенно угрожающая.

"Ртуть испаряется при температуре выше 18 градусов, в этом ее опасность, чем выше температура тем больше ее испарения идет", – говорит Сергей Тимошенко.

Эксперты отмечают, веником или пылесосом ртуть убирать нельзя.

"Берете шприц, берете скотч, она очень хорошо прилипает на обычный скотч, наливаем в банку воду, собираете все это дело и кладете в банку с водой. Вода не даст распространяться парам ртути. Место там, где был разбит градусник, нужно промыть хлорсодержащими веществами, так как они нейтрализуют пары ртути. Делать все это следует очень осторожно. И внимательно, чтобы собрать все капельки", – говорит Дмитрий Пихало.

Собранное вещество нельзя выбрасывать на улицу или в помойку, его следует отнести в ближайший пункт приема ртути.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту в самолете разбили ртутный градусник.

Также мы писали о том, как обезопасить себя от пролитой ртути.

ртуть, термометр, градусник

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