Что делать, если у близкого человека нашли страшную болезнь: советы психолога

Прежде всего - не искать целителей и не скрывать диагноз от пациента

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 2020 / Фото: Depositphotos

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Рак — это, пожалуй, самая страшная болезнь для любого человека, хотя на самом деле он лишь на 9-м месте в списке болезней, которые убивают население планеты. И основная причина – длительный срок, на протяжении которого человек вынужден с ней бороться.

Именно поэтому нельзя скрывать диагноз от пациента: это самая большая и частая ошибка, говорит Владимир Коростий, замдиректора клиники Харьковского национального медицинского университета и руководитель программы психологической поддержки онкобольных в больнице. Ведь если скрывать диагноз, человек может остаться без полноценного лечения. Ну а если человек морально может не выдержать такую информацию из-за депрессии или невроза, тогда стоит подключить психиатра, говорит врач.

"Онкобольной переживает экзистенциальный кризис: ему нужно многое переосмыслить, чтобы двигаться дальше. Из моей практики могу сказать, что есть люди, которые после заболевания меняют отношение к жизни, понимают, что каждый день имеет ценность. Это очень важное знание, которое приходит при трагических обстоятельствах. В такие моменты близким лучше быть рядом", – говорит Владимир Коростий.

Нужно находиться рядом и учиться чувствовать человека, говорит Анна Узлова, соорганизатор Форума онкопациентов, соосновательница организации Soul Sisters.

"В этот момент есть тонкая грань, чтобы и не давить на человека. Научиться чувствовать его эмоции, и дать возможность побыть наедине", – говорит Анна Узлова.

А вот обращаться к целителям не стоит, говорят эксперты. Очень часто близкое окружение советует альтернативную медицину, замечает Анна Узлова. Но это может только отнять время и ресурсы и привести к печальным последствиям.

Также важно показать, что рак можно побороть. И тут хороший психотерапевтический эффект может дать общение с человеком, который прошел путь борьбы с онкологией, отмечает Узлова.

"Человек, который поборол болезнь и делится своим опытом с другими, дает огромную поддержку. Чтобы помогать найти таких людей, мы запустили проект "Равный консультант", – рассказывает Анна.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство случаев смерти вследствие онкологических заболеваний происходит из-за рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы.

В Украине, по данным Министерства здравоохранения, свыше миллиона онкобольных. Каждый год рак выявляют почти у 140 тысяч человек. Причем треть пациентов узнают о своем диагнозе на поздних стадиях, когда бороться с заболеванием чрезвычайно сложно. Своевременная же диагностика позволяет полностью излечиться от рака. А правильный образ жизни – снизить риск заболевания.

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