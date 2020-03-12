Что делать, если водитель маршрутки нарушает правила дорожного движения

Эксперты рассказали, как себя вести и как наказать нерадивого перевозчика

Нарушители за рулем. Водители маршруток все наглее игнорируют правила дорожного движения, подвергая жизнь пассажиров опасности. Один из таких случаев зафиксировал на видео эксперт новостей "Сегодня". Есть ли управа на нерадивых перевозчиков?

Эксперт Руслан Болгов заснял, как водитель автобуса превышает скорость илетит, несмотря на замечания. Оказалось, водитель очень спешил. Руслан рассказывает, что после остановки транспорта вызвал полицию, однако водитель не стал ее ждать:

"Одна нога была на асфальте, вторая стояла на ступеньках чтоб человек не уехал, а он в итоге поехал. Когда мы начали кричать, он резко тормознул. Я грудью ударился о двери и у меня вот полетел мой телефон".

Сегодня нашли еще одного свидетеля инцидента. Инга тоже ехала в микроавтобусе. Жалуется, что на этом маршруте уже трижды попадала в аварии. Водители постоянно нарушают правила:

"У меня было ощущение, что мы слетим с трассы, потому что он всю дорогу ехал из одного ряда в другой, слева вправо. Что по Киеву, что везде". В тренде В Севастополе оккупанты собирают захваченные у Украины корабли: названа неожиданная причина

Мы нашли контакты перевозчика, но разговаривать с нами отказались. Поэтому "Сегодня" решили проехаться по этому маршруту и проверить, справедливы ли нарекания. И сразу фиксируем нарушения. Водитель объезжает пробку по встречной полосе. Через несколько минут замечаем превышение скорости уже другого водителя. А на других маршрутах происходит и вовсе дикое. Мужчина курит прямо за рулем, пренебрегая правилами безопасности. А еще один играет в телефоне на рабочем месте!

Закрывать глаза на такие вещи нельзя, отмечает эксперт по безопасности Руслан Болгов. Если водитель замечания не реагирует, вызывайте полицию. И, конечно, снимайте нарушения правил на видео.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как привлечь к ответственности водителя и перевозчика, если произошло ДТП или другая трагедия в маршрутке. А адвокат рассказал, почему необходимо искать свидетелей и хранить чеки за лечение.

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