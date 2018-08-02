Что делать, если водитель маршрутки "отключился" на ходу: пассажирам дали советы

Самая распространенная ошибка – это упереться в кресло и попытаться сдержать удар от столкновения, говорит эксперт

Причиной аварии может стать не только неисправный автобус. Сказываются жара и духота. Маршрутчикам все чаще становится плохо за рулем. Журналисты разбирались, что делать, если водитель потерял сознание во время движения.

На днях в Киевской области четыре человека получили травмы из-за того, что водителю маршрутки стало плохо во время движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими маршрутками.

"Водителю была оказана медицинская помощь. Действительно, ему стало ему плохо, в "скорой" сообщили, что давление 200 на 100", – рассказал старший инспектор Киево-Святошинского райотдела полиции Эдуард Плеканов

В июне трагедия едва не произошла со школьниками. Водитель автобуса умер за рулем. В салоне находились 25 детей. К счастью, учитель, который сопровождал учеников, быстро сориентировался и остановил транспорт. Впрочем, водители маршруток уверяют: опытные даже на грани жизни и смерти будут пытаться сделать это самостоятельно.

За советом, как остановить маршрутку в случае плохого самочувствия водителя, обращаемся к автоэксперту Сергею Суховскому. Он говорит: алгоритм очень прост.

"В первую очередь мы включаем "аварийку" торцом ладони. Во-вторых, мы на цифре 12 фиксируем руль и начинаем его вращать. Все наши движения должны быть очень спокойные, очень нерезкие, будто мы гладим кошку. Медленные движения – это самое главное. Часто бывает, когда водитель, как мы думаем, теряет сознание, а на самом деле остатки сознания у него есть, и когда он чувствует, что кто-то вырывает у него руль, он старается рулем в обратную сторону повернуть", – сказал он.

После остановки маршрутку нужно поставить на ручной тормоз.

"Самая распространенная ошибка – это упереться в кресло и попытаться сдержать удар. Ничего не получится, вы поломаете руки кисти и ударитесь лицом в подголовник. Если его нет, вы вылетите через лобовое стекло. Ни в коем случае, если ты находишься сзади автобуса и знаешь что делать, не беги: во-первых, ты не успеешь, во-вторых, когда ты будешь бежать по салону, ты будешь незащищен", – добавил эксперт.

Для того, чтобы обезопасить себя, надо найти заднее колесо, принять позу эмбриона, закрыть лицо руками и ждать, пока автобус остановится.

Как сообщалось, в Черкассах прошли массовые проверки маршруток. Проверки пассажирского транспорта по всей стране начались после серии резонансных ДТП. В итоге инспекторы увидели, что, бывает, двери не открываются, огнетушители ржавые, а вместо аптечки – коробка с грязными бинтами.

Там временем, в Украине проходит операция по спецпроверке перевозчиков. На конец июля полицейские проверили почти 12 тысяч транспортных средств.

Напомним, что в ходе состоявшихся совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.