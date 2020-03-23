Что делать с одеждой и обувью, придя из магазина или аптеки – советы специалистов

С введением карантина украинцев призывают соблюдать правила, которые не дадут принести домой коронавирус

С введением общенационального карантина украинцев призывают соблюдать правила, которые помешают распространению коронавируса. "Сегодня" расскажут, как безопасно выйти в аптеку и магазин и стоит ли после таких прогулок дезинфицировать одежду.

Жителям городов даже при полной изоляции и работе дома, иногда выходить на улицу все же приходится – вывести на прогулку собаку, сходить за покупками в магазин или в аптеку.

Чтобы минимизировать риски, врачи советуют придерживаться определенных правил. Правило первое – дистанция. В аптеки уже пускают только по двое людей. Другие ждут на улице на расстоянии метр-полтора друг от друга.

"Туда запускают не более одного-двух людей. Да и зачем там создавать кому-то дискомфорт? Я вообще панике не поддаюсь, но если так нужно, то пусть так будет", – говорит нам посетитель аптеки.

Советуют врачи держать дистанцию ​​и на кассе в продуктовых магазинах. Для удобства там даже наклеили на пол ограничительные ленты – за этим следят администраторы. А врачи советуют ориентироваться – когда лучше сделать покупку.

"Старайтесь или рано прийти в магазин, когда все уже открыто и меньше народа, или поздно вечером. Если вы зайдите в магазин и увидите, что там большие очереди, найдите другой", – говорит семейный врач Владислав Ващенко.

Отдельно следует обратить внимание на обувь и верхнюю одежду, в которой выходили на улицу. Вирус на одежде может храниться длительное время.

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"Коронавирус хранится от нескольких часов до трех суток. Поэтому руки нужно мыть, и наблюдать – чего ты касаешься. Надо избегать прикасаний к лицу", – советует вирусолог Вадим Аристов.

После улицы подошвы обуви и одежду вирусологи советуют обработать хлором или медицинским спиртом.

"Возьмите, омойте просто свою одежду, свою обувь. Только, когда вы моете их –нужно надеть резиновые или пластиковые перчатки. И в любом случае, после обработки обуви, надо вымыть очень тщательно руки", – говорит глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко.

Верхнюю одежду после обработки антисептиком лучше хранить отдельно от остальных вещей, например – ее можно вынести на балкон.

Ранее мы рассказывали, что мэр Киева Кличко объяснил, как работают спецбилеты на транспорте и пригрозил спекулянтам.По словам городского главы, за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации уже выдал более 225 тысяч специальных пропусков по заявкам предприятий.

Также "Сегодня" писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положениепо всей Украине в связи с распространением коронавируса.

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