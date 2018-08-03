Что должен успеть каждый украинец до конца лета: потратить мелочь и запастись спиртным

Лето вышло на финишную прямую, и до начала осени, а с ней и нового бизнес-сезона, учебного года, осенней сессии ВР, осталось менее 30 дней. "Сегодня" составила список важных дел, которые нужно успеть за последний месяц лета.

Поменять валюту и ТВ

На прошлой неделе доллар резко подорожал на 20 копеек, в результате еще вчера курс превысил 27 грн за доллар. И хотя эксперты успокаивают, говоря, что "подорожание ситуативное, и скоро произойдет откат", с сентября доллар начнет дорожать — не исключено, что за один бакс будут просить 28—29 грн. Учитывая прогнозы, а также то, что в госбюджете заложена цена в 30 грн за доллар, есть смысл вложить гривню в валюту уже сейчас.

Жителям всех областей Украины, кроме Киева и Кировоградской области, в августе нужно успеть поменять устаревшие телевизоры на более современные или же докупить цифровой тюнер — с 1 сентября в стране отключат аналоговое эфирное вещание. Цифровой сигнал смогут ловить только новые телевизоры с уже встроенным приемником или же особые тюнеры (цена — от 300 грн).

Потратить и снять

Также с 1 августа банки за обмен мелочи на купюры берут деньги. За тысячу 10-копеечных монет (100 грн) возьмут 20 грн, а за обмен тысячи 50-копеечных (500 грн) — 35 грн. Значит, пора разбивать копилки и потратить собранную мелочь, например, на покупку билетов в общественном транспорте. До осени нужно успеть и снять жилье, если это в планах. Ведь уже в сентябре цены на квартиры поднимутся на 10—15%, обещают риелторы.

И обязательно нужно выкроить время и успеть съездить в отпуск хотя бы на пару дней. Цены за проживание в эконом-отеле, например в Затоке (Одесская область), стартуют от 1170 грн за двоих за две ночи (с завтраками). Такой же отдых в Закарпатье обойдется около 900 грн.

Увидеть звездопад и "Вербу"

Кроме того, в августе народ ждет как минимум два зрелищных события, которые стоит увидеть, — метеоритный дождь и военный парад ко Дню Независимости. Уже сейчас можно любоваться масштабным звездопадом — метеорный поток Персеиды начался в конце июля, но своего пика он достигнет в ночь с 12 на 13 августа. Тогда количество падающих звезд может достичь до 200 в час — главное успевать загадывать желания. Окончательно звезды перестанут падать 28 августа.

А вот на уникальную военную технику, которую, как заявляют в Минобороны, "вблизи видели лишь избранные", можно будет посмотреть утром 24 августа на главной улице страны Крещатике — обещают показать новые боевые комплексы "Сапсан", "Богдан", "Ольха" и "Верба".

Керамика, шампанское и саночки

Готовить сани летом — вполне логичный совет и дело, которое точно стоить провернуть до осени. Хотя на рынках и в магазинах зимний инвентарь сейчас не найти, в онлайн-маркетах его в избытке. Нынче их можно купить за 200—350 грн, тогда как ближе к сезону их стоимость вырастет на 30—40%. То же самое касается и скипасов — абонементов на катание на лыжах в горах. Если сейчас курорт Буковель предлагает безлимитный пропуск на неделю за 5805 грн, то ближе к зиме его цена поднимется примерно вполовину.

До конца лета украинцам стоит запастись и горячительными напитками — в сентябре цены на них обещают поднять на 13% в связи с повышением акциза. Так, средняя цена шампанского (0,7 л) увеличится с 79 до 89 грн, а виски — с 159 до 179 грн.

Кроме того, в августе у народа будет хорошая возможность всласть поторговаться на крупнейшей ярмарке страны. На Сорочинскую ярмарку (21—26 августа) съедутся гости из 40 стран, вход будет бесплатным, а среди прочего — огромный выбор украинской керамики из уникальной красной глины, добываемой на Донбассе, и концерт Верки Сердючки.