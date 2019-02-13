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Что думает мир об агрессии РФ против Украины, заседание Кабмина и дело Гандзюк: темы дня

Сегодня, 11:23

В Минске контактная группа рассмотрит ситуацию на Донбассе, а суд должен принять решение по главе Херсонского облсовета

Что думает мир об агрессии РФ против Украины, заседание Кабмина и дело Гандзюк: темы дня Украина В Минске контактная группа рассмотрит ситуацию на Донбассе, а суд должен принять решение по главе Херсонского облсовета

Снова переговоры. В Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Дело об убийстве Гандзюк. В Шевченковском райсуде Киева продолжат избрание меры пресечения подозреваемому в организации убийства активистки главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру .

Итоги заседания Совбеза ООН по Украине. США заявили, что сохранят санкции против России, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом, Германия напомнила, что в Украине нет "внутреннего конфликта", а Франция прямо назвала Россию агрессором . Чем Кремль ответит Западу?

Из-за непогоды в Украине обесточены 188 населенных пунктов в шести областях: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в ТОП-5 наиболее коррумпированных органов и сфер вошли суды, таможня, Кабинет министров, а также крупный бизнес .

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Тег ООН, Гандзюк, темы дня, мангер

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