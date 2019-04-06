Что думает Папа Римский о Месси, а Европарламент – о Зеленском: ТОП-5 цитат недели

Президент Украины посоветовал своему оппоненту "быть мужиком"

Что думает Папа Римский о Месси, а Европарламент – о Зеленском: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/832/374/5ca832374f565.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/832/374/5ca832374f565.jpg 2019-04-06T14:22:00+03:00 Украина Президент Украины посоветовал своему оппоненту "быть мужиком"

В каком направлении повернет Украина после выборов и почему Европа разочарована тем, как они проходили – читайте главные цитаты уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Петр Порошенко: Будьте мужиком

5 апреля президент Украины Петр Порошенко напомнил кандидату в президенты шоумену Владимиру Зеленскому о приглашении на дебаты. Об этом говорится в ролике, который появился на странице главы государства в Facebook.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!", – говорится в сообщении главы государства.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В свою очередь Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия. Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Также в США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского. Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.

Павел Климкин: После выборов разворота во внешней политике не будет

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил в понедельник, 1 апреля, что евроатлантический вектор внешней политики Украины останется неизменным независимо от победителя выборов президента Украины. Об этом глава МИД Украины сказал в интервью телеканалу CNBC.

В частности, он отметил, что первый тур выборов президента Украины был свидетельством "демократии в действии, настоящей избирательной кампании, настоящей борьбы, без предполагаемого результата".

"Мы имеем впечатляющий опыт свободных и справедливых выборов. Мы подтвердили этот опыт", - заявил Климкин.

На вопрос об украинской внешней политике после выборов президента, министр ответил: "Я достаточно уверен, что не будет разворота на 180 градусов, разворота влево или разворота вправо в зарубежной политике. Украинское общество просто не позволит кому-либо отойти от основного направления ориентации украинской зарубежной политики, и речь идет о движении в направлении ЕС и НАТО "

Глава МИД убежден, что избранный Украиной внешнеполитический курс по сближению с ЕС и НАТО является окончательным.

"Это навсегда. Если вы поговорите с людьми на улицах, это навсегда. Речь идет о нашей ментальности и нашей истории. Речь идет о нас – украинцах. Украина продолжит свое движение в сторону трансатлантического единства, в направлении НАТО и Европейского Союза. Могут быть определенные различия по временным рамкам и тактике, но в смысле стратегии, это решено на 100%", – подчеркнул Климкин.

Дариуш Розатти: Выборы в Украине не были совершенными

Председатель делегации Европейского парламента Дариуш Розатти выразил надежду, что в Украине устранят недостатки в проведении выборов перед парламентскими выборами, которые состоятся этой осенью. Об этом Розати сказал на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку относительно проведенных выборов президента в Украине.

"Они, однако, не были совершенными. Не удалось вовремя принять унифицированный избирательный кодекс, несмотря на неизменную приверженность большинства украинских субъектов быстро решить этот вопрос. Сообщалось о случаях покупки голосов и злоупотребления административными ресурсами. Нейтральность некоторых государственных чиновников вызывает сомнение из-за их избирательной деятельности. Явная несбалансированность и неравный доступ кандидатов к средствам массовой информации, к сожалению, были подкреплены предвзятым освещением об определенных кандидатах и всей кампании. Не состоялись также настоящие дебаты между кандидатами", – подчеркнул Розатти.

В то же время он отметил, что для многих избирателей процесс регистрации для голосования был слишком обременительным, длительным и сложным.

"Мы искренне надеемся, что это будет устранено вовремя перед предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся осенью", – отметил Розатти.

Что думают в мире о президентских выборах в Украине, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Ребекка Хармс: Зеленский – "чистый лист", и это огорчает

Депутат Европарламента Ребекка Хармс настороженно относится к возможному избранию кандидата в президенты Владимира Зеленского, и надеется, что путь реформ в Украине не будет прерван. Об этом она рассказала 3 апреля в интервью Укринформу.

По ее словам, действующая власть и другие кандидаты в президенты должны проанализировать, что было сделано не так, если основную поддержку получил их оппонент на выборах от "Зе!Команды".

"Настолько не так, насколько многие украинские избиратели имеют больше доверия к неизвестному (в политике) человеку … Когда украинцы выберут нового президента, и это произойдет в ходе нормального демократического процесса, тогда это будет человек, с которым нам надо будет сотрудничать … То, что Зеленский – "чистый лист", огорчает меня не меньше, чем моих многочисленных коллег. Однако голосовало за него много украинцев, которых я не считаю инфантильными. Надо признать, что это связано с глубоким разочарованием общества из-за злоупотреблений, особенно в регионах, с тем, что надежды, пробужденные Майданом, не осуществились", – рассказала Хармс.

Евродепутат указывает на важность продолжения изменений в стране, не сворачивать с курса реформ, указанных в Соглашении об ассоциации.

"ЕС не может позволить себе сомневаться, что путь, который мы с 2014 года, с Майдана, интенсивно проходили вместе, правильный. Это в наших интересах, а также в интересах всего континента", – подчеркнула она.

Папа Римский Франциск: Я не верю, что Месси – Бог

Папа Римский Франциск прокомментировал сравнения болельщиками своего земляка аргентинца Лионеля Месси с Богом. Глава католической церкви сказал, в какой плоскости это допустимо.

"Люди говорят, что Месси – Бог. В теории, это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Это всего лишь фигура речи. "На футбольном поле он бог" – это всего лишь способ людей выразить восхищение", – сказал в интервью La Sexta Папа Римский Франциск.

"Месси очень хорош, но он не Бог", – заявил Папа Римский.

Папа Римский Франциск известен своей любовью к футболу и болеет за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо". Прежде он уже высказывался в адрес Лионеля Месси и заявил, что действующий игрок уже превзошел легенду аргентинского футбола Диего Марадону.

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