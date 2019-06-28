Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Электромобили. В МинЖКХ хотят к 2030 году обустроить зарядками все парковки в стране. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Середина года традиционно привносит много нового в жизнь украинцев — с июля подрастут пенсии, а в конце месяца будем выбирать новых депутатов в Раду. "Сегодня" разобрались, чего еще ждать от второго летнего месяца.

Социалка

Первого числа планово вырастет прожиточный минимум — с 1853 до 1936 грн. Эти изменения повлияют и на рост других соцвыплат. Например, минимальная пенсия увеличится на 67 грн до 1564 грн. По данным Пенсионного фонда, это повышение затронет около 600 тыс. человек. Ждут изменения и тех украинцев, которые из-за низкой зарплаты получают небольшую пенсию, несмотря на солидный стаж. Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, с 1 июля женщины, у которых стаж больше 30 лет, и мужчины со стажем больше 35 лет будут получать пенсию не меньше двух тысяч гривен. Инвалидам войны и участникам боевых действий, получающим минимальные выплаты, добавили ощутимее: 1-й группе — 191 грн (стало 4457 грн), 2-й — 171 (стало 3988), 3-й — 151 грн (стало 3519), а участникам боев — 110 грн (стало 2470).

Паспорта

А вот оформление некоторых документов с 1 июля станет дороже. Поднимется цена на загранпаспорта и ID-карты из-за подорожания госпошлины. Чтобы получить ID-карту в обычном режиме (за 20 рабочих дней) нужно будет заплатить уже не 279 грн, а 345 грн. Срочная работа (10 дней) вырастет в цене с 366 грн до 471 грн. "Несрочный" биометрический паспорт обойдется в 682 грн вместо 557 грн, а срочный — в 1034 грн, а не 810 грн. В Госмиграционной службе объясняют — украинцам, которые уже заплатили за документ, но не успели оформить его до 30 июня, придется доплатить новую разницу.

Язык и вузы

Уже 16 июля вступит в силу новый закон о языке. По нему, напомним, украинский язык станет единственным официальным в работе государственных и коммунальных учреждений, медицинской, образовательной, культурной, а также транспортной сферах. За невыполнение норм закона предусмотрено наказание. Например, если госслужащий, работник суда или полицейский общается не на украинском языке, его могут оштрафовать на сумму до 6800 грн. Однако стоит отметить, что наказание появится только через три года после вступления закона в силу. А вот за попытку ввести двуязычие в стране могут посадить на 10 лет в тюрьму. Такие действия будут рассматриваться как попытка насильственного свержения конституционного строя. Все претенденты на украинское гражданство должны будут сдать языковой экзамен. Следить за соблюдением закона будет Национальная комиссия по стандартам госязыка, а также уполномоченный по защите украинского языка.

С 1 июля начинается вступительная кампания, которая продлится весь месяц. По планам Минобразования первого числа начинается регистрация электронных кабинетов, с 10 июля вузы начнут прием документов. Рейтинговые списки учебные заведения должны опубликовать до 26 июля, а до 31 июля абитуриенты обязаны подать оригиналы документов.

Наконец, 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Электрозарядки

С 1 июля заработает новая строительная норма, по которой места с зарядками для электромобилей на парковках станут обязательными. Новшество будет касаться парковок, которые строятся, а также тех, которые планируют реконструировать. Всего на каждой парковке должно быть не меньше 5% таких мест.

"Хотим, чтобы к 2030 году все парковки в Украине стали на 100% обустроены электрозарядками. Это, в первую очередь, комфорт людей, которые пользуются электрокарами", — отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Травмы на работе, посылки и прописка

Изменятся в июле и правила расследований несчастных случаев на производстве. Решение о том, связана ли травма или заболевание непосредственно с работой, решит специально созванная работодателем комиссия. При этом свой вердикт она должна выдать через 5 дней, а не через 3, как сейчас.

С 1 июля в Украине появится 20%-й налог на посылки из-за границы, стоимость которых превышает 100 евро. Но заплатить нужно будет только за разницу. Например, если посылка стоит 190 евро, то налог начислят на 90, и составит он 18 евро. Кроме того, если посылка дороже 150 евро и адресована физлицу, за нее придется доплатить еще 10% госпошлины. Таким образом, за посылку стоимостью 190 евро в общем придется заплатить 210 евро.

Наконец, в офисе реформ админуслуг МЭРТ анонсировали изменения правил регистрации. С 1 июля всем украинцам старше 14 лет нужно лично или через интернет подать в ГМС заявление о регистрации своего места проживания. В противном случае грозит штраф до 850 грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления. Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков, куда можно поехать на море в июле 2019 года.

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