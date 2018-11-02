Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены на газ, штрафы за парковку и условия для армии

Последний осенний месяц обещает украинцам новые правила оформления ID-карт и появление инспекторов парковок.

Новые цены

С начала ноября подорожала стационарная телефонная связь. Это первый этап подорожания услуги, в рамках которого стоимость общения по домашнему телефону выросла на 14%. До этого абонплата для сельских и городских пользователей колебалась от 63 до 74 грн в месяц, в зависимости от тарифа.

Таким образом, например, в Киеве абоненты ближайшие два месяца будут платить по 84 грн. Второй этап ожидается с начала следующего года — с 1 января абонплата вырастет еще на 10%.

Намечен на ноябрь и рост цены на газ — 19 октября Кабмин поднял стоимость тысячи кубометров газа на 23,5%, или до 8550 грн. Но этот рост существенно меньше того, который требовали в МВФ. Кредитор хотел, чтобы газ для населения вырос на 60%. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что после ноябрьского повышения цену на голубое топливо заморозят.

"Хочу сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет", — подчеркнул он.

Армия и ID

Должна измениться жизнь и украинских солдат. В середине октября президент Петр Порошенко пообещал, что уже с 1 ноября военнослужащих обеспечат комфортными общежитиями или будут возмещать деньги, которые они тратят на аренду жилья.

Намечен на последний осенний месяц и очередной виток реформы парковок. В ноябре должны появиться инспекторы, которые будут иметь возможность штрафовать водителей, нарушающих новые правила. По словам чиновников, регистрировать нарушения они будут с помощью фотоаппаратов и планшетов — для того чтобы выписать штраф, паркоинспекторам нужно будет сделать минимум четыре фотодоказательства с привязкой к неподвижным предметам и геолокацией. Максимальная сумма штрафа будет составлять 510 грн, а в первую очередь контролеры появятся по Львове, Днепре и Киеве.

Еще одним новшеством ноября станет возможность в любой момент и по своему желанию сменить традиционный паспорт-книжку на ID-карту с чипом. Обойдется эта услуга в 279 грн. Сегодня заменить обыкновенный документ на пластиковый можно только в случае потери паспорта.

Счет в банке не выходя из дома

В ноябре также вступят в силу сразу несколько постановлений и приказов об электронных услугах. Начнут действовать обязательные требования к так называемому Доверительному списку. В нем будет собрана информация обо всех предприятиях, которые предоставляют услуги через интернет. Управляться этот список будет Минюстом. При этом компании, предоставляющие электронные услуги, в список будут вносить добровольно, а обновляться он будет раз в три месяца. Все это необходимо для полноценной работы системы BankID Национального банка Украины. С помощью нее украинцы смогут не выходя из дома, только при помощи мобильного телефона и электронной подписи, подтвердить свою личность и, например, дистанционно открыть счет в банке. Пока к системе НБУ подключены только два банка, но аналитики регулятора ожидают, что в ближайшем будущем к их системе подключатся еще полтора десятка банков. Сегодня дистанционно доступны только админуслуги, среди которых — оформление соцпомощи при рождении ребенка и пропуска на Донбасс, регистрация на новом месте жительства.