Что изменится осенью: новые штрафы за парковку и электронная подпись

С приходом осени в Украине поменяются правила парковки автомобилей, почти полностью исчезнет аналоговое телевидение, а Национальная полиция получит свой устав. "Сегодня" разобралась в ключевых изменениях ближайших трех месяцев.

Сентябрь

С 1 сентября семьи, в которых родился ребенок, получат от правительства беби-боксы с необходимыми для малыша вещами: одеждой, подгузниками, одеялами, термометром для воды и даже пустышкой. Примерная стоимость каждого набора — 5 тыс. грн.

В эту субботу поменяется и формат неотложной медпомощи в столице, а также Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях. На автомобили неотложки хотят поставить GPS-маячки, чтобы диспетчер отправлял на вызов ближайшую машину. В столице вызовы будут принимать специалисты, которые решат — нужна неотложная помощь или лучше отправить скорую, которая выезжает, если жизни человека угрожает опасность или требуется экстренная медпомощь.

На начало сентября выпадет вторая волна отключения аналогового телевидения — по всей стране отключат 1063 передатчика (60% от общего количества). Украинцам, у которых нет кабельного телевидения, а также людям со старыми телевизорами необходимо будет купить специальный ТВ-тюнер. В магазинах электроники такое устройство стоит от 300 грн. Все остальные передатчики обещают отключить до конца года.

Поменяются с приходом осени и правила застройки. В городах, где проживает меньше 50 тыс. человек, нельзя будет строить дома выше 4 этажей. В более крупных (от 50 до 100 тыс.) самые высокие здания ограничат девятью этажами. Максимальную плотность населения в жилых массивах ограничат 540 жителями на гектар. Также будет запрещено строить парковки внутри дворов.

Изменятся и сами правила парковки. После 27 сентября автомобиль будут эвакуировать, если он стоит на ж/д переезде, трамвайных путях, пешеходных переходах или ближе 30 метров от остановки общественного транспорта. Эвакуацию придется оплатить провинившемуся. Полицейские же получат право фиксировать нарушения с помощью фото- и видеосъемки, а сообщение о штрафе копы смогут оставить на лобовом стекле автомобиля.

Октябрь

У Нацполиции появится Дисциплинарный устав, который парламент принял еще весной. Основное новшество документа — в случае проступка факт виновности полицейского больше не будет устанавливать его непосредственный начальник. Для этого появится дисциплинарная комиссия, куда войдут "сторонние" копы и члены общественных организаций. Министерство здравоохранения обещает до конца октября открыть по всей стране пять кардиоцентров в рамках Госпрограммы развития центров для лечения острого инфаркта миокарда. При этом до конца десятого месяца года планируется открыть еще четыре центра (в Мариуполе, Черновцах, Ровно и Тернополе).

Ноябрь

С 1 ноября вырастут тарифы за пользование стационарными телефонами, которые будут расти двумя волнами. Сначала максимальная абонплата увеличится с 43,85 грн до 51,3 грн в месяц. Затем вт

орой этап роста цен (до 55,92 грн) запланирован на 1 января 2019-го.

Уже 11 ноября вступит в силу закон о цифровой подписи, которая позволит идентифицировать украинцев через Mobile ID и Bank ID. С помощью этих технологий украинцы смогут подавать отчетность через интернет, например, в Пенсионный фонд, таможню. Также цифровая подпись позволит получать онлайн-услуги в других странах Европы.

Наконец, в этом году Украина впервые отметит новые праздник — День десантно-штурмовых войск ВСУ. Этот праздник, напомним, теперь отмечается 21 ноября — в годовщину событий на Майдане, и пришел на замену Дню ВДВ 2 августа.

Осенние визиты: гости-кредиторы и представитель НАТО

Этой осенью ожидается несколько визитов в Украину представителей наших западных партнеров. Уже 6 сентября к нам приедет миссия Международного валютного фонда. В Минфине рассказали, что во время визита будут обсуждаться не только вопросы транша, но и сотрудничество после 2019-го. Пробудет миссия здесь до 19 сентября.

Также с 13 по 16 сентября к нам приедет спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. В ноябре в Киев прибудет заместитель генсека НАТО Алехандро Альваргонзалез. Он примет участие в нескольких конференциях — будут обсуждать перспективы вступления Украины в Альянс.