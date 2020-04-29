Налоговик с 15-летним стажем: что известно о новом руководителе налоговой Алексее Любченко

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29 апреля стало известно, чтоКабинет министров на заседании назначил новым председателем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Он сменил на этом посту Сергея Верланова, который возглавлял налоговую с 8 мая 2019-го.

Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 года в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Выпускник Киевского национального экономического университета. Специальность – "экономическое и социальное планирование". Имеет степень кандидата экономических наук, свободно владеет немецким языком.

На госслужбе занят с 1994 года. Сперва трудился в городском совете города Смела, а затем – в Черкасской облгосадминистрации.

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В 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации Кировоградской области.

В 2003 году возглавил Черкасскую областную налоговую.

В 2009-2011 годах работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.

С 2014 по 2015 год Любченко был советником главы Государственной фискальной службы.

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В 2015 году подавал свою кандидатуруна конкурс на должность главы Фискальной службы Украины, но проиграл Роману Насирову.

С 2015 года занимал должность вице-президента ПАО "Украгрохимхолдинг", которое производит минеральные удобрения и входит в черкасскую зерновую компанию "Хорс".

Напомним, 24 апреля руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов были уволены.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что их увольнение связано с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители.

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Чтобы ускорить новые назначения, Кабмин принял постановление, что председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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