Налоговик с 15-летним стажем: что известно о новом руководителе налоговой Алексее Любченко

29 апреля стало известно, чтоКабинет министров на заседании назначил новым председателем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Он сменил на этом посту Сергея Верланова, который возглавлял налоговую с 8 мая 2019-го.
Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 года в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Выпускник Киевского национального экономического университета. Специальность – "экономическое и социальное планирование". Имеет степень кандидата экономических наук, свободно владеет немецким языком.
На госслужбе занят с 1994 года. Сперва трудился в городском совете города Смела, а затем – в Черкасской облгосадминистрации.
В 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации Кировоградской области.
В 2003 году возглавил Черкасскую областную налоговую.
В 2009-2011 годах работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.
С 2014 по 2015 год Любченко был советником главы Государственной фискальной службы.
В 2015 году подавал свою кандидатуруна конкурс на должность главы Фискальной службы Украины, но проиграл Роману Насирову.
С 2015 года занимал должность вице-президента ПАО "Украгрохимхолдинг", которое производит минеральные удобрения и входит в черкасскую зерновую компанию "Хорс".
Напомним, 24 апреля руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов были уволены.
Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что их увольнение связано с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители.
Чтобы ускорить новые назначения, Кабмин принял постановление, что председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина.
Все подробности в спецтеме Назначения во власти
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