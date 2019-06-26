Максим Нефьодов возглавил Таможню: что известно о чиновнике

Ранее Максим Нефьодов занимал должность замминистра экономического развития и торговли Украины

Фото: Facebook Максима Нефьодова.

25 июня стал известен победитель конкурса на должность главы Таможни. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приняла решение рекомендовать Кабинету министров назначить первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы новой Государственной таможенной службы (ГТС). Соответствующее решение комиссия приняла по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность – собеседования, состоявшегося во вторник, 25 июня.

Очерчивая свои приоритеты на должности главы ГТС в ходе собеседования, Нефьодов отметил, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы". По мнению Нефьодова, за несколько месяцев невозможно побороть контрабанду, однако он назвал несколько шагов, которые могли бы начать борьбу на этом пути.

В то же время Нефьодов отметил необходимость сотрудничества с таможнями других стран, открытия таможенных реестров.

Все о новом главе ГТС читайте в биографической справке сайта "Сегодня".

Максим Нефьодов родился 18 мая 1984 года. В 1999 году поступил на специальность "Экономическая теория" в Киевский университет им. Шевченко, магистратуру которого с отличием закончил в 2005 году.

В 2004-2006 годах работал аналитиком по слиянию и поглощению в компании Golden Gate Business. 2006-2010 – занимал в инвесткомпании Dragon Capital должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента. 2010 году стал управляющим директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, а уже через год – управляющим партнером фонда.

В феврале 2015 года Нефьодов был назначен заместителем министра экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины Айвараса Абромавичюса, а уже в октябре 2016-го госчиновника повысили в должности до первого заместителя МЭРТ.

В феврале 2016 вслед за министром Абромавичусом подал в отставку , однако продолжил выполнение обязанностей.

В министерстве отвечал за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro. Сам Нефьодов в специальном материале сайта "Сегодня" "ТОП-5 реформаторов, которые остались в украинской власти", обрисовал круг своих обязанностей следующим образом:

"Я отвечаю за три основных блока. Это госзакупки, техническое регулирование и регулирование внешнеэкономической деятельности, плюс недавно на меня повесили работу с донорами, международными финансовыми организациями и координацию технической помощи. В принципе, я ни с одной из этих сфер раньше плотно не пересекался. Но это не помеха, потому что мой опыт вполне релевантен для этих функций – всю свою карьеру я занимался управлениями изменений", – заявлял Нефьодов.

22 августа 2018 был назначен исполняющим обязанности торгового представителя Украины.

6 июля 2016 фамилия Нефьодова попала в новости после того, как у замминистра угнали дорогую машину Infiniti EX35 2008 года выпуска, а 10 сентября 2018 стало известно, что в центре Киева обворовали квартиру Нефьодова, пока он был в США на фестивале Burning Man.

По данным источников "Украинской правды", из квартиры Нефедова на улице Шелковичной украли двое часов, а также украшения его девушки. Согласно декларации Нефьодова, он владел часами Zenith El Primero Automatic (цена на часы этой марки стартует от 200 тыс. гривен), а его девушка – кольцом Tiffany.

18 июня 2017 принял участие в "Марше равенства" в Киеве.

Читайте интервью с Максимом Нефьодовым на сайте "Сегодня": "О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине", а также два продолжения беседы: "Эту инспекцию можно разгонять и рассылать штрафы по почте" и "Почему застопорилась большая приватизация". В этих интервью госчиновник рассказал о результатах приватизации, какие отрасли украинской экономики считает наиболее перспективными для иностранных инвестиций и есть ли будущее у отечественного автомобилестроения.

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