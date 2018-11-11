Что может дать ребенку модный детский сад

Каждая мама видит в своем ребенке если не гения, то по крайнем мере талантливую звезду. Особенно если ребенок — первенец и родители еще не знакомы со спецификой детского развития. Впрочем, даже не первенцу хочется дать самое лучшее и сделать из него самого-самого — чтобы он первым начал читать, писать, да еще и на нескольких языках говорил. Тем более сегодня развивающие или обучающие в игровой форме программы, курсы, мастер-классы и т. д. — на каждом шагу. Да и модных методик, позитивные результаты которых активно показывают рекламные кампании, много. Самыми популярными вот уже несколько лет остаются вальдорфская и методика Монтессори. Кроме них, существует еще несколько принципов развития, которые в нашей стране не очень популярны. И родители-первопроходцы пытаются активно испытать их на своих детях, хотя их бездумное применение может быть опасным.

"Несобранность, нервозность и энурез — частые последствия активного развития детей, — рассказывает детский психолог Светлана Вавилова. — До шести лет у детей активно развивается правое полушарие, которое отвечает за развитие эмоций, чувств и творчества. Родителям, которые увлекаются методиками быстрого счета или изучением языков, стоит понимать: при такой нагрузке подавляется функция правого полушария, и ребенок в дальнейшем может столкнуться с проблемами в налаживании контактов со сверстниками и социализацией".

В особенностях и специфике методик раннего развития нам помогли разобраться детский психолог "Психологического Центра Дарьи Селивановой" Светлана Вавилова, мама выпускника вальдорфского сада Виктория Яскевич и директор центра развития ребенка "Монтессори кидс спейс" Наталья Ващенко.

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Монтессори: познавай мир сам, но тебе помогут

Мария Монтессори, основатель одноименной теории воспитания, начинала свою медицинскую деятельность с детьми с "особыми потребностями". Получив положительный результат, она решила применять разработанные ею приемы и в обучении обычных детей.

"Главный принцип — не мешать, — говорит Наталья Ващенко. — Взрослый помогает ребенку учиться, но не делает за него. Девиз: "Помоги мне сделать это самому", т. е. помоги мне убрать за собой, завязывать шнурки или выучить алфавит".

В детских садах и школах, воспитывающих по этому принципу, дети окружены подручными средствами, с помощью которых самостоятельно познают мир. Чтобы не было хаоса, мир вокруг ребенка разделен на функциональные зоны: "мастерская", "арт-сектор", кухня, игровая и т. д., и ребенок сам выбирает, в какой сфере сегодня хочет развиваться. Воспитатель при этом ему помогает, но не надзирает и не контролирует. Можно попросить приклеить или нарисовать, но только помочь, а не сделать за ребенка. Приветствуются и разновозрастные группы: так младшие учатся у старших, а педагоги здесь выступают наравне со взрослыми товарищами, но не как учителя.

"Мы воспитываем в детях самостоятельность и ответственность: поработал — убери за собой сам. Нет и никакого давления: хочешь сегодня учить математику — учи. Но при этом не мешай другим", — говорит Наталья.

Познают мир дети и тактильно: увеличение числа — с помощью увеличенных предметов, холод — льдом и т. д. Во внимание принимается как развитие логических, так и творческих способностей. Выпускники Монтессори отличаются самостоятельностью, способностью принимать решения и находить выход из всевозможных ситуаций.

"Некоторые принципы методики заложены сегодня и в современное образование младших школьников, НУШ, которое внедряется сейчас в учебных заведениях по всей Украине", — говорит Наталья.

Мастерская. Чувствовать руками

Вальдорфская методика: следуй за настроением

Рудольф Штейнер, немецкий философ и антрополог, первую школу, в которой дети обучались по новой методике, организовал при сигаретно-табачной фабрике Вальдорф-Астория, откуда и пошло название. Принцип, которого он придерживался в воспитании — не мешать ребенку до семи лет жить в своем сказочном мире. До этого возраста, по мнению ученого, формируется образное, абстрактное мышление, развиваются творческие способности. И ребенку нужно помочь, не нагружая такими науками, как математика или письмо. Воспитанный на образах, на том, что заложено и что дает природа, свободномыслящий ребенок быстро впитывает, взрослея, точные науки. При этом акцент в воспитании делается на художественное образование, творческие способности и духовное развитие.

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"В саду по вальдорфской методике наш Тима проживал эпохами. Эпоха соответствует времени года — осень, зима и т. д. — рассказывает Виктория, мама ребенка из такой группы. — Игрушки, пособия для творчества — все было связано с эпохой. Например, осенью — поделки из тыквы и каштанов, зимой — снеговики, весной они сажали растения и наблюдали за их ростом".

Все, что окружает ребенка в таком саду, только из натуральных материалов — кубики, куклы и т. д. Причем куклы могут быть без лица: малыш сам нарисует их настроение. В детях развивают творческие способности: они лепят, рисуют, валяют, нанизывают бусины и т. д. Свои игрушки дети не приносят в сад.

"Тима не учил буквы, цифры, английский — немного и в игровой форме, — говорит Виктория. — У него очень развиты творческие способности. Правда, в школе ему бы больше пригодилась грамматика".

Плюс такого сада в том, что все искусственное, а всякие гаджеты дети проносить на территорию не имеют права.

"Тима совершенно независим от планшета и телефона, в отличие от его сверстников, — рассказывает мама ребенка. — Он скорее будет что-то конструировать или рисовать, чем играть на планшете".

Акцент. Ребенок и творчество. Фото: "Монтессори кидс спейс"