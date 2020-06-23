ВНО-2020: кого освободили от тестирования

Без маски к тестированию могут не допустить, а некоторым абитуриентам понадобится справка от врача

Внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится, хоть и не для всех, как планировалось. В четверг, 25 июня, абитуриенты будут сдавать первый предмет – математику. Всем участникам тестирования будут измерять температуру и проверять, нет ли симптомов респираторного заболевания.

Для кого отменили ВНО

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ВНО в этом году сделали необязательным. Учеников школ, профтехов и студентов колледжей освободили от Государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме ВНО. Оценка за тестирование должна была пойти в аттестат как госэкзамен.

Именно эту категорию учащихся парламент освободил от тестирования, точнее – разрешил сдавать по желанию.

Те, кто не будет сдавать госэкзамен в форме ВНО, получат в аттестате отметку "освобожден".

Желающие получить оценку в аттестат могут сдать экзамен в форме ВНО. Для этого надо написать заявление на имя директора своего учебного учреждения. Об этом говорится в пояснительном письме Минобразования.

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Для медалистов Министерство образования пошло на уступки и разрешило не сдавать госэкзамен, хотя в обычных условиях оценка по госэкзамену – обязательная.

Тем, кто откажется сдавать госэкзамен, аттестаты должны выдать в ближайшие дни. А те, кто будет проходить тестирование, получат документ после оглашения результатов.

"Закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, освобождает от Государственной итоговой аттестации в любой форме учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году. В то же время выпускники имеют право пройти аттестацию по собственному желанию. Для госэкзамена в форме ВНО созданы безопасные условия, участники и инструкторы обеспечены средствами защиты", – цитирует и.о. министра образования Любомиру Мандзий пресс-служба ведомства.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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Выпускники, которые поступают в высшее учебные заведения, должны сдавать ВНО в обязательном порядке.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в этом году на ВНО зарегистрировались 379 493 участника. Только 55,7% из них – это выпускники школ этого года. Треть – это ученики профтехов и еще 11% – выпускники прошлых годов и студенты вузов.

"Не все из них намерены поступать в высшие учебные заведения. Для них сдача ГИА не принципиальная, поскольку молодой человек и так получит свидетельство о полном среднем образовании. Именно их можно и нужно было освободить от ГИА в этом году", – прокомментировал омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачов.

По его словам, это позволит уменьшить количество людей в пунктах ВНО и в аудиториях, а также уменьшит нагрузку на общественный транспорт.

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ВНО в масках и с антисептиками

В этом году без маски на ВНО не допустят, а на входе всем будут измерять температуру.

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Прийти в пункт тестирования надо будет по расписанию. В электронном кабинете участника ВНО появится приглашение, в котором будет указано, в какой промежуток времени надо прийти в пункт тестирования. Это делается, чтобы избежать скопления людей. К слову, полиция будет присутствовать у пунктов пропуска и контролировать дистанцию между людьми. Участникам ВНО нельзя подходить друг другу и к работникам пункта тестирования ближе, чем на 1,5 м.

Перед входом в пункт тестирования медработник будет измерять температуру и проверять отсутствие признаков респираторного заболевания. Если у участника ВНО будет повышенная температура – выше 37,2 – его не допустят к тестированию. На входе надо будет сменить маску – ее выдадут бесплатно.

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Если у участника ВНО окажется повышенная температура, то он сможет пройти тестирование на дополнительной сессии. Для этого надо в течении пяти дней после тестирования подать заявление в региональный центр оценивания качества образования. Пример заявления и документов можно найти на сайте Центра оценивания качества образования.

Если у участника ВНО повышенная температура – это физиологическая особенность, или если у него хроническое заболевание, которое имеет похожие симптомы с ОРВИ, то стоит заблаговременно взять справку у семейного врача о наличии такого заболевания. Эту справку необходимо показать медработнику в пункте тестирования.

После измерения температуры нужно пройти процедуру идентификации. На входе надо показать документ, удостоверяющий личность, сертификат участника ВНО и приглашение-пропуск. К слову, документы из приложения "Дия" или копии документов не признаются.

В аудитории, где будет проходить тестирование, расстояние между участниками должно быть не менее 1,2 м. На столе могут находиться запасная маска, дезинфектор для рук, вода, гелиевая черная ручка.

Ранее Зеленский анонсировал важный закон для выпускников школ с Донбасса и из Крыма.

О том, как успешно сдать ВНО, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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