Что не день, то антирекорд: онлайн-брифинг Минздрава о ситуации с COVID-19

Последнюю неделю вирус особо свирепствует, с каждым днем все больше больных

Министр здравоохранения максим Степанов дает онлайн-брифинг, на котором сообщит последние данные по эпидемии в Украине.

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Напомним, вчера, по состоянию на утро 19 августа, в Украине зафиксировали 2 134 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, летальных исходов – 40. За среду выздоровели 704 человека. Больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 242 и в Киеве – 227.

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Отметим, что на данный момент 13 регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Сумская и Черновицкая области. Напомним, в Украине обновили зоны карантина. В ряде населенных пунктов теперь действуют определенные карантинные ограничения.

А тем временем в Одесской области на фоне эпидемии коронавируса инфекционное отделение центральной районной больницы в Измаиле переполнено пациентами с пневмонией. Большая их часть находится в тяжелом состоянии. ситуация усложняется тем, что лаборатория часто с опозданием выдает заключения по ПЦР-тестам, и в результате потенциальные больные долгое время контактируют с другими пациентами. Основная часть поступающих в больницу – жители Измаила и района. Заведующая отделением говорит, что вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме. Еще один одесский врач рассказал о ситуации в больницах.

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