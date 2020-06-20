Что нельзя делать на пляже: Минздрав уточнил нормы карантина для отдыхающих

Степанов рассказал, когда можно быть без защитной маски

В Украине уже открыли пляжи и люди ринулись отдыхать. В Минздраве опубликовали правила безопасного пребывания на пляжах во время карантина.

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Так, украинцам рекомендуют соблюдать дистанцию не менее одного метра с другими людьми. Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга рассказал, что на пляже можно не носить защитные маски, если расстояние между отдыхающими превышает 1,5 метра.

"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не менее 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров", - отметил министр.

"Соблюдать правила гигиены рук. А именно: мыть руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета, когда чувствуете, что они загрязнены. Не следует забывать мыть руки после снятия средств индивидуальной защиты (маски или респиратора). Не стоит касаться грязными руками лица. Если нет возможности помыть руки, их следует обработать спиртосодержащим антисептиком", - подчеркнули в Минздраве.

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Также на пляжах следует чихать и кашлять в локоть или одноразовый бумажный платок, который после использования нужно выбросить.

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"Внимательно относитесь к тому, куда выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты. На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что запрещено обмениваться вещами с другими людьми: полотенцами, защитными очками, игрушками; посещать места, где нет доступа к туалетной комнате. Людям, старшим 60 лет, тем, кто в группе риска, имеют признаки респираторного заболевания или не прошли карантин после контакта с инфицированным нельзя приходить на пляжи.

Напомним, что киевские пляжи уже открыли для купания. На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

Также мы рассказывали, что после проверки проб морской воды в Одессе четыре пляжа оказались под запретом.

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Больше об отдыхе читайте в статье:"Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть".

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