Ждем дождей и пьем больше воды: что нужно знать о смоге

По словам синоптиков, едкая гарь в воздухе продержится не менее недели

Следом за карантином в Киев пришел смог – после пылевой бури, накрывшей город во второй половине дня 16 апреля, сильный запах гари и едкая дымка окутали все районы столицы. На следующий день ядовитый смог начал распространяться по другим областям страны. Что происходит и насколько опасная ситуация с загрязнением воздуха, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Что и где горело

Причиной задымленности стали пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, которые начались под влиянием сильного ветра в районе сел Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи – горела лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья и бурелом на площади до 1000 гектаров. А северо-западный ветер довершил дело, сообщили 16 апреля в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Но уже на следующий день министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал новую причину смога – по его словам, город накрыло вонючей дымкой потому, что киевляне сжигают в частных домовладениях траву и мусор.

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В свою очередь горожане в соцсетях жаловались на непривычно едкий запах гари в воздухе. Он чувствовался практически во всех районах столицы. В частности, горелым воняло на Позняках, Подоле и Оболони.

Пожар в Голосеевском парке столицы воздуха тоже не озонировал. 16 апреля в Киеве неизвестные подожгли траву в Голосеевском парке, из-за чего огонь перекинулся на лес. Больше всего пострадал квартал №24. С огнем боролись работники НПП "Голосеевский", КП ЛПХ Конча Заспа и спасатели ГСЧС, но борьбу с огнем существенно осложнял очень сильный ветер.

Люди в пожаре не пострадали, чего не скажешь об обитателях леса. В частности, местный бобер получил очень сильные ожоги, и его не удалось спасти.

Согласно специальным сервисам для проверки качества воздуха в столице, вечером 16 апреля воздух в Киеве оказался одним из самых плохих в мире. Уровень загрязнения воздуха характеризовался как "очень нездоровый" и хуже, чем в Китае, Таджикистане и Вьетнаме.

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При этом, как ни странно, уровень радиационного фона в столице оставался в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (при 0,30 – норма – Ред.). Другой вопрос, что было превышено содержание в атмосфере продуктов горения – формальдегида и диоксида азота. Этот факт подтвердил советник мэра столицы Владимир Бондаренко.

Утром 17-го на улицы Киева выехала спецтехника "Киевавтодора" для мытья дорог.

"В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", – написал Кличко на своей страничке в Facebook и призвал горожан оставаться дома.

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К счастью, уже днем 17 апреля ситуация начала улучшаться. По данным сервиса IQ Аir, смог в Киеве немного ослабил позиции: если еще в полдень индекс загрязнения составлял 130 пунктов ("оранжевый" уровень и рекомендация надеть защитные маски), то уже в обед показатель опустился до 100 пунктов ("желтый" уровень, при котором не рекомендуется открывать окна).

Впрочем, уже на следующий день смог вернулся, и до полной нормализации ситуации еще далеко. Как предупредила синоптик Наталка Диденко, северный и северно-западный ветер, который гонит гарь в Киев, будет дуть еще несколько дней. Дождей на выходных не будет, разве что небольшие осадки вечером в воскресенье.

"Еще надо подождать 5-6 дней, чтобы поменялся ветер, а дождей станет больше даже с понедельника", – уточнила Диденко.

По словам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, на очереди Черкасская, Полтавская и Днепропетровская области.

"То загрязнение, которое было в Киеве...никуда не делось, оно ветряными потоками переносится дальше. Направление ветра – с северо-запада на юго-восток. Таким образом это загрязнение переносится на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. По мере перемещения этого загрязнения в более отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс, очень быстрое уменьшение концентрации загрязняющих веществ. Я уверен, что гражданам других городов и областей, на которое распространится это загрязнение, оно совсем безопасное", – отметил он в процессе брифинга 18 апреля, отвечая на вопрос, почему жители других областей тоже жалуются на запах гари.

Как сохранить здоровье в условиях смога

"Дым в воздухе может вызвать головную боль, затруднение дыхания, кашель, раздражение глаз, поэтому Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости до двух-трех литров в сутки. Также максимально не открывать дома окна, проводить чаще влажную уборку помещений. Также это особенно для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания", – предупредил о последствиях глава Минздрава Максим Степанов.

Инфографика Минздрава

Кроме того, специалисты дали киевлянам ряд простых, но действенных рекомендаций:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

А если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

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