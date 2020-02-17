Россия задержала украинских рыбаков: что нужно знать

/ Фото: Укринформ

Казалось бы, Азовский кризис – когда 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе, благополучно разрешился. Напомним, что в рамках обмена пленными 7 сентября арестованные украинские моряки вернулись домой, а чуть позже Украине были возвращены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь".

Но 15 февраля стало известно, что в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России опять задержали судно, на котором находились украинцы. Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области.

Россияне обвинили капитана в том, что он не выполнил якобы "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться. В ходе осмотра корабля было обнаружено более 290 штук камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова рыбы, на судне отсутствовали.

Корабль вместе с рыбаками был доставлен в Керчь для разбирательства. Как заявила т.наз. "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк, команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств происшествия.

"Допрос" в ФСБ украинского капитана

Позже в сети было опубликовано видео "допроса", на котором капитан судна признает факт незаконного вылова камбалы и заявляет, что сотрудники ФСБ не оказывали на него психологическое давление.

Между тем, по факту незаконного захвата россиянами украинского судна с четырьмя людьми на борту, украинской прокуратурой было открыто уголовное производство.

"Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", – говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым.

Реклама

16 февраля Керченский городской суд арестовал на 10 суток захваченных украинских рыбаков "за незаконный вылов рыбы" в Азовском море.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", – сообщили местные "правоохранители".

Крыминформ сообщает, что по факту якобы незаконной добычи водных биологических ресурсов т. н. пограничным управлением ФСБ в отношении задержанных начали дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП России – нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Имена задержанных рыбаков обнародовал на своей страничке в Facebook нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник.

В тренде Россия задержала украинских рыбаков: что нужно знать

"По информации, полученной мной от жителей Приморского района, украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море – это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов", – написал нардеп.

По словам Мельника, все задержанные являются жителями с.Райновка Приморского района Запорожской области.

Реклама

"На фото и видео допроса, обнародованного в СМИ, именно Максим Терехов. Это можно утверждать наверняка. (На фото Максим с семьей). На черно-белом фото – Василий Тюркеджи", – написал Мельник.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока что нет.

Любопытно, что керченские рыбаки не оставили своих украинских коллег в беде. Как рассказал Павел Мельник журналистам портала "Крым.Реалии", они приносили еду в изолятор украинским рыбакам. По словам керченских рыбаков, арестованные чувствуют себя нормально.

Как утверждает депутат, украинские рыбаки действительно вышли в море без документов.

"Отец капитана корабля Максима Терехова уже поехал в Керчь, повез все документы ребятам", – уточнил Мельник.

Ранее мы сообщали о том, что в Азовском море был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ РФ, который вел разведку украинской территории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама