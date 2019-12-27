Кинорежиссер, летчица, военные моряки: что нужно знать об обмене пленными на Донбассе

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

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Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленнымипо формуле "все установленные на всех установленных", который должен состояться до конца 2019 года. За все это время прошли девять раундов обмена военнопленными, которые предваряла долгая работа дипломатов, переговорщиков, волонтеров. Как это было, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сентябрь, 2014

Процесс обмена пленными начался после подписания 5 сентября 2014 года в Минске протокола о немедленном прекращении огня с 18:00 по киевскому времени. Протокол состоял из 12 пунктов и предусматривал, кроме обмена военнопленными, обеспечение гуманитарной помощи и мониторинг режима прекращения огня на границе.

11 сентября состоялся первый обмен пленными, но только частичный: в тот день домой вернулись 26 украинских военных.

"Донецкая сторона неохотно идет на освобождение пленных именно из добровольческих батальонов. Охотнее по военнослужащим вооруженных сил Украины. Существуют противоречивые данные подтвержденных. По спискам все тех же 680 человек в Донецке, минус сегодняшние. И еще не понятно, но немного меньше в Луганской области", – отметил руководитель центра по обмену пленными Владимир Рубан.

Несмотря на поздний час, наших воинов встречали десятки журналистов. У автобуса с бывшими военнопленными дежурила карета скорой помощи, но солдаты мужественно отказывались от медосмотра. В плену у террористов украинские военные пробыли кто неделю, а кто и несколько месяцев. О тех днях говорят неохотно. Только признают, что надежда на освобождение с каждым днем таяла.

В числе освобожденных был полковник 51-й механизированной бригады Владимир Сахневич. Он был одним из тех, кто шел в первых рядах на так называемом параде, который в день Независимости устроили боевики в оккупированном Донецке. Тогда эти фотографии облетели весь мир.

По разным оценкам, на момент первого обмена в плену у террористов оставалось от пятисот до полутора тысяч украинских бойцов. К 20 сентября, когда из плена боевиков удалось освободить около 1000 украинцев, уполномоченная президента по вопросам ДонбассаИрина Геращенко уточнила, что еще 2400 находятся в плену или числятся в списках пропавших без вести.

"После открытия межведомственного центра СБУ туда обратились родственники более, чем 2400 украинских граждан, удерживаемых в плену – с криком, спасти и освободить их родных. Ежедневно 20-30 граждан звонят или приходят в центр с вопросом о родных. После подписания Минского протокола удалось освободить около 1000 украинцев – речь идет о военных и гражданских лицах, для государства все важные и борьба идет за освобождение каждого заложника. Еще 2400 военных и гражданских остаются в списках – пропавших без вести, пленных – и об их свободе идут тяжелые переговоры", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Еще 10 военных были освобождены 23 сентября.

"Сегодня из плена освобождены 10 украинских военных работников территориальных батальонов. Один из них – офицер", – написал президент Петр Порошенко в Twitter.

Всего за сентябрь, по информации Порошенко, домой смогли вернуться 1 342 украинских пленных.

Декабрь, 2014

Следующий раунд обмена пленными состоялся в декабре 2014-го возле Донецка, где боевики получили 222 человека, а взамен освободили 150 украинских военных.

"Пофамильные списки утверждены и завизированы всеми сторонами", – отметил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

Как сообщил тогдашний народный депутат Украины от партии "Самопомощь" Семен Семенченко, в плену у боевиков на тот момент оставалось более 400 украинских бойцов.

Сентябрь-ноябрь 2015

Следующий обмен пленными состоялся 8 сентябрявМарьинке, на территории, подконтрольной украинской армии. Украинская сторона отпустила четырех боевиков. Взамен вернули двоих военнослужащих 51 бригады. Переговоры об их освобождении продолжались год. Освобожденные – майор Сергей Фураев и солдат Артем Комисарчук – бойцы 51 бригады. Оба попали в плен, когда выходили из Иловайского котла, и удерживались боевиками более года.



Как и Владимира Сахневича, освобожденного осенью 2014-го, комбата 51 ОМБР Фураева вывозили 24 августа в Донецк на так называемый "парад пленных", и родные Сергея Фураева узнали своего сына видео. Имена военнослужащих давно были в списках на освобождение. Но как говорили в СБУ, совершить обмен не могли из-за условий, которые выдвигали боевики. По словам советника замминистра обороны Василия Будика, переговоры об обмене были не только долгими, но и сложными.

Из Марьинки Фураева и Комисарчука отправили в Краматорск и оттуда – на самолете в Киев.

А 15 ноября состоялась процедура обмена пленными по формуле "два на два" – обмен проходил между блокпостами в н.п. Марьинка и н.п. Александровка в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона освободила двоих сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ранее попавших в плен к террористам.



"Операцию готовили несколько дней, вели переговоры, и сегодня мы забрали двух представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они уже находятся в безопасном месте, их везут в сторону Краматорска", – заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Сентябрь, 2016

Фото: Twitter

Самый громкий обмен произошел весной 2016-го, когда 25 мая в Киеве приземлился президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко. Летчицу обменяли в Ростове-на-Дону на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Вернувшись домой, первым делом Савченко искупалась в фонтане. Как видно на снимке, Савченко стоит в фонтане на Майдане Независимости, и на лице украинской летчицы, которая два года провела в российском плену, видна искренняя радость.

Напомним, что "наша Надежда" попала в плен к боевикам "ЛНР" утром 17 июня 2014-го на окраине Луганска. По ряду свидетельств, перед тем, как попасть в плен, получила в бою пулевое ранение. Была осуждена Донецким городским судом Ростовской области "за причастность к убийству журналистов ВГТРК" 17 июня 2014 года под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы. Была признана правозащитными организациями политзаключенной в 2015 и 2016 годах. 25 мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко.

Декабрь, 2017

Следующий раунд состоялся в декабре 2017-го. Как и в прошлые разы, ему предшествовали месяцы напряженных переговоров, причем другая сторона не особо церемонилась с нашими переговорщиками: так, в списке на обмен от боевиков оказались "вор в законе" и неплательщик алиментов.

"В прошлом году нам передали список – 1102 человека. Мы его очень внимательно проанализировали, по каждому из них подготовили справки. Представьте, из этой цифры более 330 вообще не значатся ни в каких списках задержанных, более 40 человек никогда не совершали преступление в зоне боевых действий, они не имеют отношения к Минским договоренностям. Среди них есть злостный неплательщик алиментов или вор в законе, который сидит в одной из западных областей, или человек, который совершил преступление на дороге, и многие другие. Более того, там есть люди, которые никогда не были под следствием, они просто не хотят туда ехать, а их вызывают", – рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Полный список освобожденных украинцев появился вечером 27 декабря. Так, из плена ОРДЛО вернулись 73 человека, а так называемым "ЛДНР" Украина передала 233 человека.

"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена при 74/306 — 73/233", – написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

По данным Стрижевской, одна женщина из числа заложников ОРДЛО отказалась возвращаться на не подконтрольную Украине территорию.

"Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО уже во время непосредственного обмена", – сообщила заместитель генпрокурора.

А в ночь на четверг 28 декабря самолеты с освобожденными 72 украинцами приземлились на военном аэродроме у международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

Первым около 00.20 приземлился Ил-76. Собравшиеся на взлетном поле сотни встречающих, среди которых родственники освобожденных и украинцы, которые приехали поддержать вернувшихся, встретили его посадку бурными овациями, приветственными возгласами, а также скандированием "Слава Украине! Героям Слава!" и "Герои!". Спустя несколько минут приземлился президентский борт, на котором вместе с главой государства Петром Порошенко летела часть освобожденных. Его прибытие также сопровождалось бурными овациями и ликованием людей.

По сложившейся традиции, освобожденных военнопленных доставил на родину президентский борт Фото: facebook.com/petroporoshenko

В военный госпиталь были доставлены 24 освобожденных бойца, двоим из них предстояли хирургические операции. Так, один из наших бойцов все это время носил в своем теле пулю, ранившую его два года назад.

Сентябрь, 2019

К сожалению, все попытки обменять пленных, которые предпринимались в 2018 году, закончились провалом. Очередной раунд обмена пленными был назначен 5 сентября 2019-го. В списки на обмен были включены 24 моряка, захваченных россиянами в Керченском проливе, а также сотрудники СБУ, находившиеся на захваченных россиянами кораблях:

Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск";

Юрий Безъязычный, моторист-электрик;

Андрей Артеменко, старший комендор;

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик;

Богдан Головаш, выпускник ИВМС;

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск";

Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь;

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик;

Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик;

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

Владислав Костышин, выпускник ИВМС;

Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород";

Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь";

Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны-Капу";

Михаил Власюк, моторист-электрик;

Виктор Безпальченко; комендор;

Владимир Терещенко, комендор;

Евгений Семидоцкий, марсовый;

Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения;

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона;

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения;

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка" 31-го дивизиона судов обеспечения;

Юрий Будзыло, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Кроме моряков, Украине передавали 11 осужденных украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения и Артура Пановых, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова. Как выяснилось позднее, наших военнопленных моряков освободили под личное поручительство Людмилы Денисовой, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В свою очередь, накануне обмена президент Владимир Зеленский помиловал 12 человек, подлежащих обмену с Россией. Всего Украина отправила в РФ 35 человек. В их числе оказались россияне, 11 из которых были помилованы, 19 – отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее. Наиболее известные персоны – Владимир Цемах и Кирилл Вышинский.

В день обмена украинские журналисты с раннего утра томились в ожидании в Международном аэропорту "Борисполь". А тем временем родственники пленных моряков собирались под офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Там были замечены дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Олега Панова и Алексея Сизоновича.

Первыми словами Олега Сенцова после возвращения стала фраза "Все хорошо" в ответ на множество вопросов журналистов. А вот украинский журналист Роман Сущенко, который также был среди освобожденных заложников, признался, что его первым желанием после выхода на свободу было "наесться арбузов вволю".

После обмена все прибывшие украинцы отправились в больницу "Феофания". По такому поводу почти все медики правительственной больницы вышли на смену.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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