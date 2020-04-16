Что нужно знать об обмене пленными на Донбассе

Первые 26 украинских военнопленных вернулись на Родину еще в сентябре 2014 года

16 апреля прошел очередной раунд обмена пленными между Киевом и боевиками т.н. "Л/ДНР". Это был уже одиннадцатый по счету обмен за последние шесть лет. Накануне православной Пасхи Украина вернула из плена 20 своих граждан – мужчин и одну женщину, оказавшихся на оккупированной территории. Как проходили процедуры обмена и кого именно удалось вернуть домой, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сентябрь, 2014

Процесс обмена пленными начался после подписания 5 сентября 2014 года в Минске протокола о немедленном прекращении огня с 18:00 по киевскому времени. Протокол состоял из 12 пунктов и предусматривал, кроме обмена военнопленными, обеспечение гуманитарной помощи и мониторинг режима прекращения огня на границе.

11 сентября состоялся первый обмен пленными, но только частичный: в тот день домой вернулись 26 украинских военных.

"Донецкая сторона неохотно идет на освобождение пленных именно из добровольческих батальонов. Охотнее по военнослужащим Вооруженных сил Украины. Существуют противоречивые данные подтвержденных. По спискам – все тех же 680 человек в Донецке, минус сегодняшние. И еще непонятно, но немного меньше в Луганской области", – отметил руководитель Центра по обмену пленными Владимир Рубан.

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Несмотря на поздний час, наших воинов встречали десятки журналистов. У автобуса с бывшими военнопленными дежурила карета скорой помощи, но солдаты мужественно отказывались от медосмотра. В плену у террористов украинские военные пробыли кто неделю, а кто и несколько месяцев. О тех днях говорят неохотно. Только признают, что надежда на освобождение с каждым днем таяла.

В числе освобожденных оказался подполковник Владимир Сахневич из 51-й механизированной бригады ВСУ. Он был одним из тех, кто шел в первых рядах на т.н. "параде", который в день Независимости Украины устроили боевики в оккупированном Донецке. Тогда эти фотографии облетели весь мир.

По разным оценкам, на момент первого обмена в плену у террористов оставалось от пятисот до полутора тысяч украинских бойцов. К 20 сентября, когда из плена боевиков удалось освободить около 1000 украинцев, уполномоченная президента по ДонбассуИрина Геращенко уточнила, что еще 2400 находились в плену или числились в списках пропавших без вести.

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"После открытия межведомственного центра СБУ туда обратились родственники более 2400 украинских граждан, удерживаемых в плену, – с криком спасти и освободить их родных. Ежедневно 20-30 граждан звонят или приходят в центр с вопросом о родных. После подписания Минского протокола удалось освободить около 1000 украинцев – речь идет о военных и гражданских лицах, для государства все важны, и борьба идет за освобождение каждого заложника. Еще 2400 военных и гражданских остаются в списках – пропавших без вести, пленных, и об их свободе идут тяжелые переговоры", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Еще 10 военных были освобождены 23 сентября.

"Сегодня из плена освобождены 10 украинских военных работников территориальных батальонов. Один из них – офицер", – написал президент Петр Порошенко в Twitter.

Всего за сентябрь, по информации Порошенко, домой смогли вернуться 1 342 украинских пленных.

Декабрь, 2014

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Следующий раунд обмена пленными состоялся в декабре 2014-го под Донецком, где боевики получили 222 человека, а взамен освободили 150 украинских военных.

"Пофамильные списки утверждены и завизированы всеми сторонами", – отметил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

Как сообщил тогдашний народный депутат Украины от партии "Самопомощь" Семен Семенченко, в плену у боевиков на тот момент оставалось более 400 украинских бойцов.

Сентябрь-ноябрь 2015

Следующий обмен пленными состоялся 8 сентябряв подконтрольной Украине Марьинке. Украинская сторона отпустила четырех боевиков. Взамен вернули двоих военнослужащих 51-й бригады ВСУ. Переговоры об их освобождении продолжались год. Освобожденные – комбат Сергей Фураев и солдат Артем Комисарчук. Оба попали в плен, когда выходили из Иловайского "котла", и удерживались боевиками более года.

Как и подполковника Сахневича, майора Фураева вывозили 24 августа в Донецк на "парад пленных", и родные Сергея узнали сына на видео. Имена военнослужащих давно были в списках на освобождение. Но как говорили в СБУ, провести обмен не могли из-за условий, которые выдвигали боевики. По словам советника замминистра обороны Василия Будика, переговоры об обмене были не только долгими, но и сложными.

Из Марьинки Фураева и Комисарчука отправили в Краматорск и оттуда – на самолете в Киев.

А 15 ноября состоялась процедура обмена пленными по формуле "два на два" – обмен проходил между блокпостами в Марьинке и Александровке в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона получила двоих сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ранее попавших в плен к террористам.



"Операцию готовили несколько дней, вели переговоры, и сегодня мы забрали двух представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они уже находятся в безопасном месте, их везут в сторону Краматорска", – заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Сентябрь, 2016

Фото: Twitter

Самый громкий обмен произошел весной 2016-го, когда 25 мая в Киеве приземлился президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко. Летчицу обменяли в Ростове-на-Дону на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Вернувшись домой, первым делом Савченко искупалась в фонтане на Майдане Независимости, и на лице украинской летчицы, которая два года провела в российском плену, была видна искренняя радость.

Напомним, что "наша Надежда" попала в плен к боевикам т.н. "ЛНР" утром 17 июня 2014-го на окраине Луганска. По ряду свидетельств, прежде чем попасть в плен, она получила в бою пулевое ранение. Была осуждена Донецким городским судом Ростовской области "за причастность к убийству журналистов ВГТРК" 17 июня 2014 года под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы. Была признана правозащитными организациями политзаключенной в 2015 и 2016 годах. 25 мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко.

Декабрь, 2017

Следующий раунд состоялся в декабре 2017-го. Как и в прошлые разы, ему предшествовали месяцы напряженных переговоров, причем другая сторона не особо церемонилась с нашими переговорщиками и потребовала выдать ей "вора в законе" и неплательщика алиментов.

"В прошлом году нам передали список – 1102 человека. Мы его очень внимательно проанализировали, по каждому из них подготовили справки. Представьте, из этой цифры более 330 вообще не значатся ни в каких списках задержанных, более 40 человек никогда не совершали преступление в зоне боевых действий, они не имеют отношения к Минским договоренностям. Среди них есть злостный неплательщик алиментов или вор в законе, который сидит в одной из западных областей, или человек, который совершил преступление на дороге, и многие другие. Более того, там есть люди, которые никогда не были под следствием, они просто не хотят туда ехать, а их вызывают", – рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Полный список освобожденных украинцев появился вечером 27 декабря. Так, из плена ОРДЛО вернулись 73 человека, а так называемым "Л/ДНР" Украина передала 233.

"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена при 74/306 — 73/233", – написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

По данным Стрижевской, одна женщина из числа заложников ОРДЛО отказалась возвращаться на неподконтрольную Украине территорию.

"Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО уже во время непосредственного обмена", – сообщила заместитель генпрокурора.

А в ночь на четверг 28 декабря самолеты с освобожденными 72 украинцами приземлились на военном аэродроме под Киевом возле Международного аэропорта "Борисполь".

Первым около 00:20 приземлился Ил-76. Собравшиеся на взлетном поле сотни встречающих, среди которых родственники освобожденных и украинцы, которые приехали поддержать вернувшихся, встретили его посадку бурными овациями, приветственными возгласами, а также скандированием "Слава Украине! Героям Слава!" и "Герои!". Спустя несколько минут приземлился президентский борт, на котором вместе с главой государства Петром Порошенко летела часть освобожденных. Его прибытие также сопровождалось бурными овациями и ликованием.

По сложившейся традиции, освобожденных военнопленных доставил на родину президентский борт Фото: facebook.com/petroporoshenko

В военный госпиталь были доставлены 24 освобожденных бойца, двоим из них предстояли хирургические операции. Так, один из наших бойцов все это время носил в своем теле пулю, попавшую в него двумя годами ранее.

Сентябрь, 2019

К сожалению, все попытки обменять пленных, которые предпринимались в 2018 году, закончились провалом. Очередной раунд обмена пленными был назначен 5 сентября 2019-го. В списки на обмен были включены 24 моряка и сотрудника СБУ, пребывавшие на захваченных россиянами на выходе из Керченского пролива кораблях:

Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск";

Юрий Безъязычный, моторист-электрик;

Андрей Артеменко, старший комендор;

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик;

Богдан Головаш, выпускник ИВМС;

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск";

Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь;

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик;

Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик;

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

Владислав Костышин, выпускник ИВМС;

Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород";

Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь";

Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны-Капу";

Михаил Власюк, моторист-электрик;

Виктор Безпальченко; комендор;

Владимир Терещенко, комендор;

Евгений Семидоцкий, марсовый;

Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения;

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона;

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения;

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка" 31-го дивизиона судов обеспечения;

Юрий Будзыло, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Кроме моряков, Украине передавали 11 осужденных украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения и Артура Пановых, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова. Как выяснилось позднее, наших военнопленных моряков освободили под личное поручительство Людмилы Денисовой, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В свою очередь накануне обмена президент Владимир Зеленский помиловал 12 человек, подлежащих обмену с Россией. Всего Украина отправила в РФ 35 человек. В их числе оказались россияне, 11 из которых были помилованы, 19 – отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее. Наиболее известные персоны – Владимир Цемах и Кирилл Вышинский.

В день обмена украинские журналисты с раннего утра томились в ожидании в "Борисполе". А тем временем родственники пленных моряков собирались под офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Там были замечены дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Олега Панова и Алексея Сизоновича.

Первыми словами Олега Сенцова после возвращения стала фраза "Все хорошо" в ответ на множество вопросов журналистов. А вот украинский журналист Роман Сущенко, который также был среди освобожденных заложников, признался, что его первым желанием после выхода на свободу было "наесться арбузов вволю".

После обмена все прибывшие украинцы отправились в больницу "Феофания". По такому поводу почти все медики правительственной больницы вышли на смену.

Декабрь, 2019

О следующем обмене Украина и Россия договорились во время очередной встречи в "нормандском формате".

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории", — сообщил Офис президента Украины в Telegram-канале 29 декабря 2019-го, когда завершился предпоследний на данный момент раунд обмена.

Как пояснил тогдашний советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, Украина в целом добилась освобождения 80 человек, но четверо после обмена решили остаться на неподконтрольной территории Донбасса – якобы "у них там семьи". В свою очередь, Украина передавала подконтрольным России боевикам 141 человека. При этом 14 освобожденных не захотели ехать на захваченные Россией территории.

Полный список имен вернувшихся на родину украинцев в тот же день опубликовала Служба безопасности Украины:

Военные:

Воскобойник Владимир Владимирович

Геймур Александр Юрьевич

Глондар Сергей Викторович

Деев Иван Анатолиевич

Дуванов Ким Владимирович

Евтушок Юрий Александрович

Жемелинский Василий Леонидович

Иванчук Сергей Александрович

Кориньков Александр Александрович

Пантюшенко Богдан Валериевич

Пундор Борис Иосифович

Фурсов Роман Викторович

Гражданские лица:

Алоян Эдуард Фарамазович

Аникимов Виталий Андреевич

Асеев Станислав Владимирович

Багненко Лариса Александровна

Батрак Дмитрий Владимирович

Бражников Евгений Николаевич

Бурцев Владимир Евгеньевич

Буянов Виталий Александрович

Воронина Виктория Олеговна

Галазюк Олег Дмитриевич

Гись Роман Владимирович

Гончарова Татьяна Александровна

Горбань Евгений Юрьевич

Горбулич Татьяна Николаевна

Губкина Ольга Михайловна

Данильченко Александр Александрович

Данильченко Владимир Александрович

Деркач Василий Иванович

Еременко Валентина Александровна

Женчус Андрей Видмантасович

Завальная Елена Юрьевна

Завацкий Вадим Юрьевич

Карачор Наталья Ивановна

Карпук Дмитрий Валериевич

Катышев Иван Александрович

Керюхин Сергей Николаевич

Коваль Денис Вячеславович

Коркишко Роман Викторович

Кочмурадов Андрей Анатолиевич

Кривошеев Яков Михайлович

Кулаков Олег Владимирович

Кулиш Игорь Валериевич

Лазарева Елена Викторовна

Мальцева Зинаида Николаевна

Мухина Анастасия Владимировна

Николаев Сергей Александрович

Олейник Денис Анатолиевич

Пауков Александр Сергеевич

Печенкин Станислав Николаевич

Писанец Роман Юрьевич

Поликарпов Кирилл Сергеевич

Поляков Александр Геннадиевич

Репетило Александр Петрович

Робак Сергей Викторович

Романченко Валерий Александрович

Савин Василий Константинович

Секацкий Денис Валериевич

Семенов Валерий Михайлович

Семиренко Анатолий Александрович

Соколов Валерий Анатолиевич

Сорокина Елена Вячеславовна

Сугерей Олег Викторович

Тарасюк Валерий Александрович

Теорентер Максим Александрович

Терещенко Галина Ивановна

Тимофеев Александр Леонидович

Тучин Юрий Алексеевич

Усатюк Сергей Владимирович

Халимендик Вадим Викторович

Цыганок Евгений Валентинович

Чуйкова Марина Владимировна

Шейтер Руслан Алексеевич

Ярмишко Алла Ильинична

Яровой Андрей Михайлович

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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