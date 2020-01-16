Химическая кастрация и реестр: как наказывают за педофилию в других странах

Фото из открытых источников (иллюстрация)

16 января в Украине вступил в силу закон о введении реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Документ, который был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года, внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности. Кроме того, законопроект предполагает ввести наказания 10-15 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего лица независимо от согласия. Пункты о добровольной химической кастрации из документа изъяли.

Какое наказание предусмотрено за подобные преступления в других странах, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Польша

Ближайшая соседка – Польша, запустила реестр педофилов еще в январе 2018-го. Как отметили в пресс-службе Министерства юстиции Польши, "право на охрану наших детей выше анонимности преступников".

"Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен столкнуться с серьезными последствиями – не только с многолетним приговором, но и с потерей анонимности. Преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом", – подчеркнул министр юстиции Збигнев Зебро.

В реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет. Кроме открытой части реестра, есть еще и закрытая, в которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет.

Также в этот список попали распространители детской порнографии – при этом суды отказали в размещении информации о них в открытом доступе. Закрытым реестром смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, руководители школ и летних лагерей для отдыха детей.

Практика химической кастрации существует в Польше с 2009 года. Но процедуру проводят принудительно только в том случае, если жертва преступника была младше 15 лет, либо приходилась ему родственником.

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Россия

В феврале 2012-го Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов. Законопроект, подготовленный Следственным комитетом РФ весной 2011 года, был внесен в Госдуму президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Закон, который впервые ввел в уголовное законодательство России термин "педофилия", отныне предусматривает принудительную химическую кастрацию для российских педофилов, совершивших преступление в отношении детей младше 14 лет. Кроме того, по новому закону осужденный имеет право просить о добровольной химической кастрации при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении или смягчении наказания.

Также был введен запрет на условный срок для педофилов, совершивших преступление в отношении детей младше 14 лет. Кроме того, закон предусматривает пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов и педофилов, совершивших насилие над детьми младше 12 лет.

Чехия

Чехи оказались куда более радикальными в вопросах наказания лиц, совершивших преступлений на сексуальной почве – еще с 1963 года в тогда еще Чехословакии была введена практика хирургической кастрации. Правда, на добровольной основе. Дело в том, что даже после отбывания срока осужденный не мог выйти на свободу, пока врачи и суд не решат, что он перестал быть опасным для общества. На волю можно попасть, только согласившись на хирургическую операцию.

Хотя Комитет Совета Европы против насилия неоднократно заявлял о недопустимости такого наказания, как унизительного для человеческого достоинства, чешским властям аргументы Комитета не показались убедительными, так что только в период с 2000 по 2012 в Чехии кастирировали 85 сексуальных преступников, включая педофилов, передает Русская служба Radio Prague International. Мало того, в 2016 году возрастной ценз был ужесточен, и возраст наказания снизили с 25 до 21 года.

В тренде Химическая кастрация и реестр: как наказывают за педофилию в других странах

А вот с базами в Чехии дело не пошло. По информации той же Русской службы Radio Prague International, такую инициативу выдвигал чешский предприниматель Иржи Егличка, но полиция и Управление по защите личных данных Чехии выступили против, заявив о незаконности такого реестра. При этом, как показал проведенный предпринимателем опрос, 95% из почти 16 тысяч чехов высказались за создание такой базы данных.

Эстония

В Эстонии педофилов подвергают химической кастрации с июня 2012 года, когда парламент страны принял соответствующий закон. При рассмотрении законопроекта министр юстиции Кристен Михал заявил, что "исследования показывают, что у подобных преступников часто есть проблемы медицинского характера, которые и обусловливают совершение подобных преступлений. А это означает, что после отбывания наказания есть большая вероятность, что они совершат новые преступления", – сказал министр.

По его словам, "лечение будет применяться как предварительное условие для досрочного освобождения или как часть лечения, заменяющего лишение свободы". При совершении подобных преступлений человек может быть наказан заключением от 6 месяцев до 2 лет. По его согласию ему может быть назначено лечение сроком от 18 месяцев до 3 лет.

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"Лечение таких преступников будет осуществляться подобно лечению наркоманов, при котором необходимо согласие осужденного, минимальный период лечения составит 18 месяцев, поскольку более короткий период не даст желаемого результата. Если осужденный прекратит лечение, ему придется отбывать наказание в тюрьме", – сказал Михал.

Лечение будет назначать суд, который при принятии решения учитывает обстоятельства совершения преступления, биографию осужденного, условия его жизни и последствия, которые может повлечь за собой применение лечения.

Беларусь

В апреле 2019 издание Sputnik констатировало рост рост преступлений, связанных с педофилией. По данным МВД Беларуси, речь шла о сотнях пострадавших мальчиков по всей стране в возрасте от 5 до 15 лет. Если в 2017 году стало известно о 105 жертвах, то в 2018 году было зафиксировано уже 190 пострадавших от действий педофилов. При этом белорусские законодатели так и не отважились на введение радикальных мер наподобие открытых реестров или химической кастрации.

При этом общественные организации и законодатели забили тревогу еще в 2013 году, требуя повысить сроки наказания за педофилию до минимум десяти лет – в то время максимальный срок для растлителей составлял пять. Но судя по публикациям в белорусских СМИ, в последние годы по настоянию прокуратуры сроки за такие преступления стали ощутимо расти, в диапазоне от 10 и до 20 лет. Исключение составило дело "самого известного белорусского педофила" Вячеслава Давыдовича, бывшего сотрудника Администрации президента и руководителя благотворительного фонда "В помощь детям-сиротам", который получил срок всего в 5 лет, а отсидел менее двух. На данный момент максимальное наказание за педофилию в стране составляет 15 лет.

Молдова

Депутаты парламента Молдовы приняли закон, согласно которому педофилов теперь будут наказывать химической кастрацией, в том же году, что и эстонские коллеги – в 2012-м.

В Молдове за сексуальное насилие над детьми будут наказывать не только местных граждан, но и иностранцев. Из девяти человек, осужденных в стране за последние два года за педофилию, пятеро — иностранные граждане. При этом уже было 15 случаев, когда после освобождения педофилы совершали преступления повторно. Часть депутатов считают химическую кастрацию слишком легким наказанием, поскольку она не является необратимым процессом (можно восстановить либидо). А в Amnesty International заявили, что эта мера "несовместима с правами человека, являющимися основой любого цивилизованного демократического общества".

Кроме того, власти ужесточили условия тюремного наказания – начиная с того же 2012-го педофилы в Молдове больше не смогут рассчитывать на амнистию. Соответствующий законопроект был принят в пятницу, 21 декабря, во втором чтении на заседании парламента. Ранее законодательство позволяло амнистировать педофилов, так как совершаемые ими преступления не входило в число тяжких.

Германия

В Германии, согласно информации Deutche Welle, насчитывается от 50 000 до 250 000 педофилов. Жертвами сексуальных домогательств ежегодно становятся около 15 тысяч детей. Но это только те случаи, о которых было заявлено в полицию. За преступления сексуального характера в отношении детей предусмотрено наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы.

Высшую меру наказания, то есть пожизненное заключение, дают в Германии за изнасилование со смертельным исходом. За менее тяжкие преступления, в частности, сексуальные домогательства к детям, сроки меньше. Однако в ряде случаев, когда речь идет о педофилах, которые признаны неисправимыми, немецкие суды решают оставлять преступников под стражей и после отбытия ими срока наказания по приговору – кого пять, кого десять лет, кого – навсегда.

Кроме того, Германия, наряду с Чехией, одна из немногих европейских стран, где с 1969 года закон позволяет применять добровольную хирургическую кастрацию. Ее назначают насильникам, которые страдают тяжелыми заболеваниями и расстройствами психики, возникающими в силу болезненно повышенного полового влечения. Главные условия для операции: минимальный возраст пациента – 25 лет, а также гарантия того, что кастрация не приведет к моральным и физическим увечьям.

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