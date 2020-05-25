Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия Давиденко

Следствие рассматривает три версии гибели депутата, а близкие не верят в его самоубийство

23 мая в центре Киева произошла трагедия, взбудоражившая весь город – в своем офисе нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко. Тело мужчины было обнаружено в офисном туалете с огнестрельным ранением головы, рядом нашли пистолет. Читайте все версии следствия в специальном материале сайта "Сегодня".

Тело нашла уборщица

Первым об этой трагедии сообщил в сети один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива. Позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко, который уточнил, что погибшего нашли в офисном туалете.

"В Киеве в собственном офисе в туалете было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - написал он.

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Замглавы МВД отметил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства смерти депутата, избранного в Черниговской области.

Как рассказали в полиции, тело 47-летнего депутата обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

"В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко", – говорилось в сообщении Нацполиции.

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"Рядом с телом найден пистолет", – уточнили позднее в пресс-службе Офиса генерального прокурора. По информации СМИ, это был пистолет марки Glock, возможно, наградной.

Пистолет, из которого застрелился либо был застрелен депутат. Фото: t.me/mosiychuk72

По факту смерти народного депутата Валерия Давиденко начато уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

24 мая стало известно, что расследованием смерти депутата Валерия Давиденко занялся Офис генпрокурора.

Убийство или самоубийство?

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В то же время, как рассказали сайту "Сегодня" в Шевченковском управлении полиции Киева, правоохранители проверяют также версию самоубийства. В частности, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что предварительная версия смерти депутата Давиденко – самоубийство.

"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давиденко от огнестрельного ранения головы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. Сейчас на месте происшествия лично находится глава ГУ НП в г.Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия – самоубийство. Все подробности позже", – написал он на своей страничке в Facebook.

В свою очередь народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов отвергает версию с самоубийством. По мнению нардепа, его коллегу Валерия Давиденко убили.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", — сообщил Шахов в комментарии hromadske.

В близком окружении Давиденко тоже не верят в версию о самоубийстве.

"Он боец, привык всю жизнь преодолевать трудности, он не сдается перед деловыми или политическими проблемами и точно не покончит с собой по этой причине. У него прекрасная семья, умная и красивая жена, с которой у них были прекрасные отношения, и две любимых дочери-красавицы. Он счастливый отец и муж, успешный бизнесмен и политик, самоубийство – это точно не о нем", – сказал человек, который лично знал погибшего.

Третья версия

На следующий день, 25 мая, издание "Апостроф", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило о том, что полиция рассматривает уже три версии: убийство, инсценированное под суицид, самоубийство и доведение до самоубийства.

"Основной версией полиции сегодня является доведение до самоубийства. Об этом говорят многие детали, прежде всего данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе нардепа. Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей", – сообщил источник.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что за день до смерти у депутата была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и оставался без связи.

"Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти, еще рано", – говорит собеседник издания.

Правоохранители считают, что у нардепа были сложные переговоры, по ходу которых ему могли угрожать. Не исключено, что угрожали его семье, что и могло склонить его к самоубийству.

Бывший депутат Игорь Мосийчук также заметил в этом деле немало странностей.

"С одной стороны следователи Нацполиции изъяли записи с видеокамер наблюдения на входе в офис, где нашли тело Давыденко, и на этих записях четко видно, что в офис заходит только он сам, а потом уборщица, которая обнаружила труп. В то же время в офисе было открыто окно и есть черный выход, который, правда был закрыт, но... Кроме этого, непонятно, где все это время был водитель нардепа, без которого он не передвигается, и куда исчез мобильный покойного", – отметил Мосийчук на своей страничке в Facebook.

Валерий Давиденко

Предприниматель и политик Валерий Николаевич Давиденко родился в 1973 г. в городе Носовка Черниговской области. Был народным депутатом Верховной Рады восьмого и девятого созывов. В качестве беспартийного самовыдвиженца на выборах 2019 года его избрали от 208 округа в Черниговской области. В декабре он вошел в депутатскую группу "Доверие", работал в Комитете по вопросам экономического развития. В прошлом входил во фракцию "Блок Петра Порошенко". С мая 2013 по март 2014 года занимал пост заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

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