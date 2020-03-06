Что подарить на 8 Марта: эксперты назвали варианты

Сейчас в стране растет спрос на гендерно-нейтральные подарки

Уже в это воскресенье в стране отмечается Международный женский день. Поэтому вопрос о том, что же подарить своим женам, подругам, коллегам и знакомым сейчас актуален как никогда. Несмотря на то, что "классические" подарки, вроде парфюмерии, косметики и белья все еще пользуются большим спросом среди покупателей, популярность набирают и гендерно-нейтральные подарки.

"Мы четко видим, как в преддверии 8 Марта вырос спрос на гендерно-нейтральные гаджеты: смарт-часы, камеры моментальной-печати, 3D светильники и даже проекторы звездного неба", — говорит Лилия Овчинникова, пресс-секретарь Prom.ua.

Помимо этого охотно покупают домашнюю одежду, особенно кигуруми (пижамы), домашние тапочки необычного дизайна, игрушки-антистресс, картины по номерам.

По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, в этом году первыми заказами к 8 Марта были корпоративные подарки — наборы из мыла ручной работы или расписных пряников с традиционными цветами в форме восьмерок. В среднем на такие подарки для коллег тратили около 200 грн.

"В начале весны возросло количество заказов на авторские украшения: серьги, колье, кулоны. Причем покупают как варианты из драгоценных металлов, так и бижутерию с ярким дизайном. Пара сережек ручной работы стоит около 200 грн, а серебряный кулон можно купить за 300 грн", — отмечают на площадке.

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Также спросом пользуются товары для дома ручной работы, например, скатерти, качественное постельное белье из хлопка и льна, яркая посуда и т.д.

"Тарелки и чашки с неровными краями, отпечатками растений и яркой глазурью — это самые популярные модели посуды. Мастера создают ее полностью вручную и обжигают при высоких температурах. Такая посуда стойкая к царапинам и ее можно использовать многие годы", — рассказывает руководитель площадки авторских товаров Ольга Костюк.

Для детей же в этот день выбирают вязанные мягкие игрушки, домики для кукол и наборы украшений для волос.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Тюльпаны, фотосессии и украшения: что дарят на 8 Марта".

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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