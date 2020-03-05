Что подарить женщинам на 8 Марта: небанальные идеи банальных подарков

Все мечутся по магазинам в поисках оригинальных подарков, которые точно придутся по душе дорогим женщинам. Но что делать, если до праздника осталось буквально несколько дней, а в голову лезут только банальные вещи?

Специалисты по маркетингу сервиса онлайн-кредитования MyCredit поделились креативными идеями, как превратить банальный подарок в незабываемый сюрприз и при этом не потратить целое состояние.

Идея 1. Необычный букет

Популярные съедобные букеты продолжают доказывать, что цветы – далеко не обязательная составляющая букета. Сладкоежки непременно оценят букет из киндеров и батончиков, любительницы "солененького" придут в восторг от букета из разных видов сыров, колбас или даже раков. Ну а если ваша дама предпочитает healthy food – букет из экзотических фруктов будет как нельзя кстати.

Еще один вариант необычного букета – цветочная композиция из мыла. Такой букет практически не отличить от настоящего, но простоит он гораздо дольше. Приятным бонусом будет и цена подарка, как правило, она в два раза ниже стоимости аналогичной композиции из живых цветов.

Идея 2. Вместо денег – подарочный сертификат

Безусловно, каждая женщина точно знает, что ей нужно, и легко придумает, как потратить подаренную сумму. Но дарить деньги на 8 Марта – это не только банально, но и не совсем уместно. В праздник весны лучше выбрать подарок, который подчеркнет нежность и утонченность дорогой вам женщины. Отличным вариантом будет сертификат в магазины косметики и парфюмерии, дизайнерской одежды и аксессуаров, декора и товаров для дома.

Не забывайте и про подарочные сертификаты на бьюти-услуги. SPA-уход, хамам, массаж, шоколадное обертывание – об этих процедурах мечтает каждая девушка. Подарите дорогой женщине настоящий релакс, и она точно оценит этот подарок по достоинству.

Идея 3. Мягкая игрушка своими руками

Пожалуй, каждая девушка получала такой подарок не меньше десятка раз. Казалось бы, что может превратить мягкую игрушку в небанальный презент? Все очень просто – сделайте ее своими руками. Такой милый и трогательный подарок точно порадует вашу женщину и оставит в ее памяти самые приятные воспоминания.

Не проблема, если рукоделие не ваш конек. На YouTube содержится множество простых видео-инструкций по созданию мягких игрушек. К слову, 7 марта – это суббота, так что у вас будет время попрактиковаться.

Идея 4. Конфеты и сладости

Вот это по-настоящему универсальный подарок, который регулярно преподносят женщинам всех возрастов по поводу и без него. Сделать его уникальным и персонализированным снова поможет hand-made.

Кексы или пирожные, печенья с предсказаниями, конфеты по типу Raffaello, приготовленные вами лично, – будут незабываемым подарком и приятным сюрпризом. Особенно такую идею оценит мама – неважно сколько вам лет, самым лучшим и трогательным подарком для нее будет тот, который вы приготовили своими руками.

Идея 5. Футболка или чашка с надписью

Футболка с надписью "Жена короля" или "Самая лучшая мама в мире", чашка "Дорогой сестре" или "Любимой девушке" – остались в далеком прошлом. К счастью, множество дизайнерских магазинов предлагают лимитированные коллекции вещей и посуды с необычными принтами.

Если же вы хотите заказать уникальный принт или надпись, постарайтесь связать его с обладательницей подарка – ее профессией, хобби, вкусами и интересами.

Представленные идеи подарков не только оригинальны, но и универсальны. Такие подарки подойдут маме, любимой девушке, подруге и даже коллеге. Вам остается лишь выбрать подходящий вариант и приобрести все необходимое для воплощения идеи.

Идея есть. Денег нет...

Итак, с вариантами подарков дорогим женщинам вы определились. Осталось самое простое – купить, упаковать и презентовать. Но что делать, если денег на все не хватает, а аванс ждать только 15-го числа? В такой ситуации на помощь придет сервис онлайн-кредитования MyCredit.

Вам не придется тратить время на дорогу и ожидание в очереди. Сервис работает полностью онлайн и все, что понадобится для подачи заявки – это паспорт, ИНН и карта любого украинского банка. Здесь вы можете получить деньги на любые желания буквально за 15 минут и успеете подготовить сюрприз, даже если до праздника остались считанные дни.

Кроме того, все, кто оформил займ в MyCredit с 11.02.2020 по 11.03.2020, получают возможность принять участие во всеукраинском батле мужчин и женщин и выиграть подарки из призового фонда в 30 000 гривен! Отвечайте на вопросы о своей половинке, зарабатывайте баллы для команды и принимайте участие в розыгрыше 10 ценных призов.

Банальный подарок или креативный сюрприз?

Таким образом, превратить банальный презент в особенный не так сложно, как кажется. Включайте творческую нотку, экспериментируйте, и дорогие вам женщины обязательно оценят ваши старания. А финансовую сторону вопроса MyCredit возьмет на себя.

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