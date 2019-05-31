Что получила Украина в Восточном партнерстве: 10 достижений за 10 лет

Один из результатов инициативы Европейского Союза – падение влияния России на постсоветском пространстве

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече глав МИД стран Восточного партнерства. Фото: Reuters

В мае Восточное партнерство (ВП) отпраздновало 10-летие со дня своего запуска в 2009 году. Эта инициатива Европейского Союза способствует проведению демократических реформ в Украине, Грузии, Молдове, Армении, Азербайджане и Беларуси, а также укрепляет отношения и сотрудничество между этими странами и ЕС. Накануне празднования Европейская служба внешних связей опубликовала инфографику, в которой подытожены 10 крупнейших достижений Восточного партнерства для всего региона ВП. В свою очередь, Украинская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства в специальном материале для сайта "Сегодня" проанализировала, в чем заключаются главные 10 достижений Восточного партнерства с точки зрения приоритетов и интересов Украины.

1) Усилилось взаимодействие между странами Восточной Европы под эгидой Европейского Союза без участия России

Благодаря созданию Восточного партнерства произошло переформатирование постсоветского пространства, также существенно повысилось внимание Европейского Союза к региону. В то же время Россия утратила монополию влияния на часть постсоветских стран, в том числе, на Украину, хотя в некоторых странах ВП она до сих пор сохраняет доминирующую роль. Страны Восточного партнерства получили возможность усилить политический диалог с ЕС и между собой, участвовать в формировании общей повестки дня благодаря участию в саммитах ВП, встречах министров стран Восточного партнерства и других форматах политического привлечения. Таким образом, появилась еще одна площадка для встреч с лидерами государств-членов ЕС на высшем уровне, в отличие от двусторонних саммитов, где присутствуют только лидеры институтов ЕС.

2) Подписание Украиной, Грузией и Молдовой соглашений об ассоциации с ЕС и рост торговли с Евросоюзом

Грузия и Молдова подписали Соглашения об ассоциации в 2014 году, в том же году эти Соглашения начали действовать. В случае с Украиной этот процесс занял длительное время, что было связано с референдумом в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации, а также трехсторонними переговорами с Россией по Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Временно Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в 2014 г., кроме УВЗСТ, которая начала временно применяться с 2016 г., а полностью Соглашение вступило в силу с 1 сентября 2017 года. Это амбициозный документ, который запустил долгожданные реформы. Например, заработали новые европейские процедуры, которые усилят экологический контроль над проектами строительства или реконструкции объектов, которые могут нанести вред окружающей среде. Зона свободной торговли, которую открывает нам Соглашение об ассоциации, способствует росту экспорта. По итогам 2018 г., экспорт товаров из Украины в ЕС превысил экспорт 2013 года (довоенный уровень) фактически на 34 млрд долл. и составил 20,16 млрд долл., что составляет 42,6% от общего экспорта Украины. При этом рост экспорта происходит, несмотря на экономические потери за счет временно оккупированных территорий.

3) Внедрение стандартов ЕС

Кроме Соглашения об ассоциации, Европейский Союз предлагает странам-партнерам и другие дорожные карты реформ. Одной из них является "20 достижений Восточного партнерства до 2020 гг.". В отличие от Соглашения об ассоциации, "20 достижений" не являются обязательными к исполнению, однако охватывают некоторые сферы, которых нет в Соглашении, или же уточняют и дополняют Соглашение. По результатам исследования экспертов Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, проведенного в 2018 году, Украина активно продвигалась в направлении выполнения 17 из 20 достижений – в сферах борьбы с коррупцией, реформы государственного управления, безопасности, развития малого и среднего бизнеса, внедрения Зоны свободной торговли с ЕС, защиты окружающей среды, визовой либерализации и т.п. Эксперты объясняют такую активность тем, что множество целей, которые ЕС поставил для Украины до 2020 года, перекликаются с задачами Соглашения об ассоциации.

Выступление пятого президента Украины Петра Порошенко на конференции в честь юбилея Восточного партнерства

4) Безвизовый режим с Европейским Союзом

Безвизовый режим ЕС с Грузией и Молдовой вступил в силу 28 марта 2017 года, а с Украиной – 11 июня 2017 года. По состоянию на май 2019 года более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом.

5) Доступ к программам ЕС

Благодаря участию в Восточном партнерстве страны-партнеры имеют возможность участвовать в ряде программ, которые действуют в рамках Европейской политики соседства или непосредственно в рамках инициативы Восточного партнерства. Они направлены на развитие малого и среднего бизнеса, образования, культуры, науки и инноваций, академической мобильности, инфраструктуры городов и т.п. Среди этих программ – такие инициативы, как EU4Business, EU4Energy, EU4Youth, "Креативная Европа", "Культура и креативность", "Мэры за экономический рост", "Соглашение мэров – демонстрационные проекты", "Erasmus+", "Горизонт 2020", "Интегрированное управление границами" и другие.

6) Усиление осведомленности о ЕС и его деятельности в Украине

Благодаря развитию сотрудничества Европейского Союза со странами Восточного партнерства усилилась осведомленность граждан этих стран о Евросоюзе и его деятельности. Это, в свою очередь, способствует росту доверия к Евросоюзу. По результатам социологических исследований, в 2018г. 66% украинцев доверяли ЕС – это больше на 7%, чем в 2017-м.

7) Ощущение и осознание украинцами принадлежности к единому Европейскому пространству

Углубление сотрудничества и интеграции с Европейским Союзом усилили среди украинцев ощущение себя европейцами. Если в мае 2013 года считали себя европейцами 34,3% украинцев, в октябре 2017 года – 40%, то уже в августе 2018-го – 44% граждан.

8) Создание институтов Восточного партнерства для межправительственного, межпарламентского, а также бизнес-сотрудничества

Чиновники и эксперты стран ЕС и Восточного партнерства сотрудничают в рамках платформ и тематических панелей ВП. Кроме того, как правило, раз в год проходят встречи министров иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства. Сотрудничество между парламентами стран Восточного партнерства проходит в рамках Парламентской ассамблеи ЕС – Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ). Беларусь пока не принимает участия в заседаниях ЕВРОНЕСТа по политическим причинам, связанным с соблюдением демократии в стране. Кроме того, в июне 2018 г. была создана Межпарламентская ассамблея "Украина-Молдова-Грузия". Для представителей местных властей региона действует Конференция местных и региональных советов (CORLEAP), а для бизнеса – Бизнес-Форум Восточного партнерства.

Такие площадки помогают объединять усилия в проведении реформ и углублении интеграции шести стран ВП с Евросоюзом, а также работать над видением дальнейшего развития Восточного партнерства.

9) Создание Форума гражданского общества Восточного партнерства для взаимодействия между общественностью Восточного партнерства и усиление ее влияния на национальные правительства и институты ЕС

Создание Форума дало уникальную возможность для создания сети организаций гражданского общества стран региона и поддержания диалога с высокопоставленными чиновниками шести стран ВП и ЕС. Благодаря объединению усилий, общественности легче достучаться до стран-участниц инициативы, если необходимо привлечь внимание к определенным проблемам или давить на национальные правительства. Например, в феврале 2019 г. Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства призвал Совет ЕС по иностранным делам, а также министров иностранных дел стран-членов ЕС отреагировать на агрессивные действия России в районе Керченского пролива. Руководящий комитет обратил внимание на необходимость адресных санкций и поддержки Европейским Союзом региона Азовского моря.

Неправительственные организации, входящие в Форум гражданского общества Восточного партнерства, могут получать гранты для реализации своих проектов, при этом для выполнения проекта должны быть привлечены общественные организации не менее чем из трех стран Восточного партнерства.

10) Поддержка Европейским Союзом более сильного привлечения неправительственных организаций и граждан стран-партнеров к внедрению политики Восточного партнерства

Кроме Форума гражданского общества, существует ряд других инструментов поддержки Европейским Союзом организаций гражданского общества Восточного партнерства. С началом Восточного партнерства выросли объемы финансирования ЕС такого сотрудничества. Начали действовать специальные программы по обучению и развитию навыков организаций гражданского общества – например, Региональный механизм поддержки гражданского общества Восточного партнерства (2016-2020 гг.), Европейский фонд за демократию, стипендиальная программа для лидеров гражданского общества Восточного партнерства, Школа Восточного партнерства и другие инициативы.

Ярослав Литвиненко, Ольга Машталер (проект "Общественная синергия")

Статья подготовлена на основе аналитического материала Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства "10 ключевых достижений Восточного партнерства: украинское измерение".

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